TOSCANA&FRIENDS RIPARTIAMO - Il 3 gennaio a Firenze

02/01/2024, 19:32

Acquario della Memoria ha realizzato per il Consiglio Regionale della Toscana il breve documentario sull’alluvione in Toscana del novembre scorso, “Casca il cielo”, firmato da Roan Johnson e Lorenzo Garzella. Un estratto del documentario che, attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quel dramma, ricorda cosa č avvenuto la notte tra il 2 e il 3 novembre scorso, sarŕ presentato in anteprima al concerto-evento di beneficienza “” al Tuscany Hall di Firenze il 3 gennaio 2024. A seguire saranno organizzate presentazioni a livello regionale per sensibilizzare il pubblico sul tema.La serata evento ideata e condotta da Fiorella Mannoia, Stefano Massini e Piero Pelů per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni della Toscana colpite dall'alluvione dello scorso novembre, in programma domani sera al Tuscany Hall di Firenze, dove dalle 21 si alterneranno sul palco Antonio Aiazzi, Bandabardň, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Dolcenera, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paolo Jannacci con Daniele Moretto, Marco Masini, Danilo Rea, Paola Turci, Peppe Voltarelli e tanti altri artisti.