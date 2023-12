ZUCCHERO SUGAR FORNACIARI - Torna esclusivamente in alcune sale cinematografiche

01/12/2023, 18:37

Torna esclusivamente in alcune sale cinematografiche italiane “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”, il film documentario su ZUCCHERO con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano: domenica 3 dicembre sarŕ proiettato a Roma al Soho House, l’11 e il 12 dicembre a Ravenna al Cinema Mariani e il 16 dicembre a Pontremoli (MS) al Cinema Manzoni (info su https://zucchero.alcinema.it/ ).Il film documentario racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal “World Wild Tour”, il suo ultimo e trionfale tour mondiale, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilitŕ dell’uomo.“ZUCCHERO - Sugar Fornaciari” č prodotto da K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed č distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.Fino al 17 dicembre ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI sarŕ in concerto negli Stati Uniti insieme ad Andrea Bocelli in uno show emozionante in cui i due artisti regaleranno al pubblico d’oltreoceano grande musica e forti emozioni.Intanto, Zucchero si prepara a tornare nel 2024 con tutta la sua energia e la sua straordinaria band con "Overdose D'Amore World Wild Tour".Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Wild Tour” si apre con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e l’1 aprile 2024 per poi proseguire in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri paesi in via di definizione… fino a toccare l’Italia per quattro imperdibili eventi negli stadi italiani (prodotti da Friends & Partners):23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine;27 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna;30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina;4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.