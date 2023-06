ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - Festa per i 70 anni

27/06/2023, 09:43

L’è stata fondata il 7 luglio 1953, da 7 intellettuali riuniti da Maria Adriana Prolo a Torino in Via Riberi 7. Il numero 7 aveva un valore simbolico per la visionaria fondatrice di musei nata a Romagnano Sesia. Ed è per sottolineare la forza e la vocazione di una donna tanto temeraria quanto lungimirante che per una ricorrenza così importante come il 70° anniversario l’AMNC ha organizzato 7 giorni non stop per festeggiare la propria storia, passata e recente, da sempre attraversata da passione e inclusione con il cinema.Dal 2 all’8 luglio 2023 sono in programma numerosi appuntamenti, la maggior parte dei quali gratuiti, per la cittadinanza che da una parte raccontano le molteplici attività curate dall’AMNC e dall’altra restituiscono il grande lavoro di rete condotto da anni sul territorio: una vera e propria cinghia di trasmissione tra la città e il Museo per citare il regista Davide Ferrario, Presidente Onorario dell’AMNC da quest’anno.La maratona di cinema e cultura inizia domenica 2 luglio ai MagazziniOz con il pluripremiato film d’animazione Mary & Max di Adam Elliot, grande classico della rassegna cinemAutismo, che quest’anno ha festeggiato la sua 15esima edizione, preceduto da Tapum, primo cortometraggio firmato da Bruno Bozzetto, che è stato uno degli importanti personaggi di cinema che negli anni hanno ricevuto il Premio Maria Adriana Prolo. Si prosegue lunedì 3 luglio presso l’Arena Monterosa con la proiezione de Il legionario di Hleb Papou, film premiato al Festival di Locarno nel 2021. Il giorno successivo il regista italo-bielorusso Hleb Papou terrà un workshop di regia gratuito al Centro Interculturale. La sera di martedì 4 luglio il palinsesto del 70° sarà ospitato dal centro giovanile Comala con un appuntamento speciale del progetto Parole&Cinema attraverso la presentazione del libro Werner Herzog. L’anacronismo delle immagini di Daniele Dottorini; a seguire la proiezione del leggendario film entrato con forza nella storia del cinema, Fitzcarraldo di Werner Herzog, Palma d’Oro per la Miglior Regia a Cannes nel 1982, nella recente versione restaurata in 4K. L’eredità del nuovo cinema tedesco sarà protagonista anche mercoledì 5 luglio con una serata presso la sede dell’housing sociale Luoghi Comuni Porta Palazzo con la proiezione del visionario Lisbon Story di Wim Wenders. Giovedì 6 luglio la Piazza Commerciale Botticelli ospiterà la proiezione dei film prodotti dalla Cooperativa Arcobaleno, una delle realtà sociali più vivaci che da anni si occupa di reinserimenti lavorativi di persone in difficoltà, anche ex detenute; questo appuntamento ci permetterà di condividere con la cittadinanza le attività culturali portate avanti da LiberAzioni - festival delle arti dentro e fuori. Venerdì 7 luglio si tornerà all’Arena Monterosa con il film muto torinese Maciste in vacanza, conservato dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema; per l’occasione la proiezione sarà sonorizzata dal vivo grazie all’improvvisazione e alla ricerca sonora dall’ensemble di musicisti torinesi Pietra Tonale. La settimana si chiude sabato 8 luglio con un doppio appuntamento: alle 18.00 Simona Galassi presenterà presso lo Spazio B della Libreria Bodoni il libro Anna Karina. La musa inquieta della Nouvelle Vague, mentre dalle 20.00 i festeggiamenti si concluderanno in forma conviviale presso il Community Hub di Via Baltea che dalle 21.00 accoglierà le proiezioni di LEGOVIDEOinBVU di Alberto Ruffino e di Anna Karina. Il volto della Nouvelle Vague di Armando Ceste, autore di cui l'AMNC conserva e promuove l'intero archivio.“Confesso che nel lontano 1989 - commenta Davide Ferrario, Presidente Onorario dell’AMNC - quando Daniele Segre filmava Occhi che videro, di cui ero sceneggiatore, non mi sarei mai immaginato che, 34 anni dopo, mi sarei trovato al posto di quell’anziana, ma ancora temibile, signora. Adriana Prolo, per il giovanotto che ero, incarnava insieme un mondo di sogni come è il cinema, ma anche la concretissima determinazione che ci vuole per farlo. Che 70 anni dopo siamo ancora qui a continuare il suo lavoro è motivo di orgoglio e di responsabilità”.“Attraverso il nostro lavoro quotidiano - dichiara Vittorio Sclaverani, Presidente dell’AMNC dal 2010 - siamo consapevoli della grande eredità culturale che ha generato Maria Adriana Prolo: per questa ragione portiamo avanti con passione e determinazione progetti condivisi con diversi attori del territorio, ponendo sempre al centro la memoria, l’attenzione ai nuovi linguaggi e un approccio inclusivo che possa potenzialmente abbattare barriere fisiche, culturali e sociali nell’accesso alla cultura. Crediamo che il cinema possa essere uno strumento privilegiato per ragionare sulle contraddizioni contemporanee e un’occasione per creare nuove comunità che crescono e si confrontano in forma democratica, a partire dai più giovani. La ricca settimana dedicata al 70° racconta il nostro percorso, ma soprattutto traccia una linea per il nostro futuro”.Il 70° anniversario dell'AMNC è sostenuto da Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT, Fondazione per la Cultura, Novacoop, Coabitare realizzato con la collaborazione di Museo Nazionale del Cinema, MagazziniOz, Centro Interculturale, Comala, CineTeatro Monteorsa, Cooperativa Arcobaleno, Libreria Bodoni, Rewind Digital, Laboratori di Barriera ed è dedicato a Paola Mottura Gargale.