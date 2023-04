LE GIORNATE DELLA LUCE 9 - Marco Risi presidente di giuria

28/04/2023, 11:17

Annunciata la giuria della nona edizione delledi Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, che si svolgeranno dal 3 all’11 giugno 2023. Il festival ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra, è un appuntamento irrinunciabile nel panorama festivaliero italiano che celebra da anni gli autori della fotografia, veri protagonisti della manifestazione, con proiezioni, masterclass, dibattiti, mostre e omaggi.La giuria 2023 sarà capitanata dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, autore di film celebri e cult del nostro cinema. Tra i tanti Vado a vivere da solo (1982), che lo vede agli inizi degli anni Ottanta impegnato sul fronte della commedia. Nel 1987 con Soldati - 365 all’alba, tratteggia un crudo resoconto della vita di caserma, abbandona la commedia per dedicarsi a un cinema più realistico, drammatico e d’impegno. Mery per sempre (1989), Il muro di gomma (1991), Ragazzi fuori, David di Donatello come miglior regia nel 1991 e tra gli altri anche Il branco (1994)inquietante denuncia di uno stupro di gruppo, L'ultimo capodanno (1998) tratto da un racconto di Niccolò Ammaniti e Fortapàsc (2009), alcuni dei suoi film di maggiore impegno.Con lui in giuria la regista Michela Occhipinti, che con Il Corpo della Sposa(2019) ha partecipato a oltre 140 festival nel mondo ottenendo numerosi riconoscimenti. In giuria, con loro, Daria D’Antonio, direttrice e autrice della fotografia tra le più apprezzate a livello internazionale e vincitrice nel 2022 del Quarzo di Spilimbergo. Tantissimi i film di cui ha curato la fotografia, tra questi, solo per citarne alcuni: Il passaggio della linea di Pietro Marcello, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Marcel! di Jasmine Trinca e Il Corpo della Sposa di Michela Occhipinti. Giorgio Gosetti, Oreste De Fornari e Marco Fortunato completano la giuria. Giorgio Gosetti, critico, saggista, e giornalista, Delegato Generale delle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia e direttore del Noir in Festival. Oreste De Fornari è giornalista, critico cinematografico e autore televisivo. Ha scritto numerosi saggi, tra gli altri, su Walt Disney, Truffaut, Sergio Leone. Ha pubblicato una storia dello sceneggiato televisivo dal titolo Teleromanza (1990), ristampato e aggiornato nel 2011 e il lungo viaggio sentimentale attraverso il cinema americano tra il 1939 e il 1968, raccolto nel volume Classici americani (2011). Marco Fortunato, presidente di Cinemazero di Pordenone è stato per otto anni responsabile della programmazione dello storico cinema.Reso noto anche il manifesto del festival di quest’anno, realizzato come di consueto, a partite da una foto di scena scattata, in questo caso da Alberto Fasulo sul set del filmdi Laura Samani. Tra le location del Friuli-Venezia Giulia che hanno ospitato il set del film: la riserva naturale del Bosco Baredi, detta Selva d'Arvonchi, Muzzana del Turgnano (UD) e il complesso della seicentesca Villa Mangilli Schubert a Marsure di sotto (UD).Il festival sarà un’occasione importante di confronto sul ruolo della fotografia nel cinema per condividere esperienze, progetti e visioni.Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo e nel 2022 hanno avuto il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli.