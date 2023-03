L'IMMAGINE-PAESAGGIO - Una rassegna a Lecce dal 13 marzo

10/03/2023, 10:59

Dieci film incentrati sul tema del paesaggio, dai grandi classici al cinema contemporaneo, compongono il cartellone della rassegna “”, in programma ogni lunedě alle 17 dal 13 marzo al 29 maggio nella sala “Giuseppe Bertolucci” del Cineporto di Lecce (via Vecchia Frigole 36, ingresso libero fino a esaurimento posti). A inaugurare la rassegna, lunedě 13, la proiezione del film “Viaggio in Italia” di Roberto Rossellini.Con la rassegna “L’immagine-paesaggio”, prosegue la collaborazione tra Apulia Film Commission e il corso di Laurea DAMS dell’Universitŕ del Salento, che riflette i contenuti del corso di Teorie e tecniche del linguaggio audiovisivo e approfondisce il tema della rappresentazione dello spazio. Riprendendo il titolo da un indimenticato saggio di Maurizia Natali (“L’image-paysage”), la rassegna propone alcuni film che, nel corso del tempo, hanno istituito nuovi sguardi sul mondo, dal Giappone di Yasujirō Ozu alla Calabria di Alice Rohrwacher, fino al Gargano di Pippo Mezzapesa, che incontrerŕ il pubblico della sala “Bertolucci” il 22 maggio in occasione della proiezione di “Ti mangio il cuore”.A chiudere la rassegna sarŕ il film “Sicilia!” di Jean-Marie Straub (1933-2022) e Daničle Huillet (1936-2006), come sentito omaggio alla coppia di cineasti francesi che scelsero l’Italia come paese d’adozione. Le proiezioni sono precedute da un’introduzione del prof. Luca Bandirali, ricercatore di Cinema Fotografia Televisione presso il Dipartimento di Beni Culturali, Universitŕ del Salento.Una novitŕ importante č costituita dalla collaborazione con l’associazione Eurisko che, nell’ambito del progetto “Audiovisioni: Il cinema per i videolesi”, realizzerŕ l’audio descrizione dei film in lingua italiana. Ciň renderŕ possibile la fruizione anche a persone non vedenti con la partecipazione dell'Unione Italiana Ciechi - Sezione di Lecce. La rassegna č curata e coordinata dalle studentesse e dagli studenti del Cineclub Universitario di Lecce.Di seguito l’elenco dei film in programmazione: 13 marzo “Viaggio in Italia” (1954) di Roberto Rossellini; 20 marzo “Viaggio a Tokyo” (1953) di Yasujirō Ozu; 27 marzo “L’anno scorso a Marienbad” (1961) di Alain Resnais; 3 aprile “Deserto rosso” (1964) di Michelangelo Antonioni; 17 aprile “Fata Morgana” (1970) di Werner Herzog; 24 aprile “L’invenzione di Morel” (1974) di Emidio Greco; 8 maggio “Il ladro di bambini” (1992) di Gianni Amelio; 15 maggio “Corpo celeste” (2011) di Alice Rohrwacher; 22 maggio “Ti mangio il cuore” (2022) di Pippo Mezzapesa, presente in sala; 29 maggio “Sicilia!” (1999) di Jean-Marie Straub e Daničle Huillet.L’iniziativa di promozione č stata organizzata nell’ambito di “Promuovere il Cinema e i suoi luoghi”, intervento di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020.