BIF&ST 14 - Presentato il programma

08/03/2023, 14:20

La quattordicesima edizione del, ideato e diretto da Felice Laudadio, si svolgerŕ da venerdě 24 marzo a sabato 1° aprile nei Teatri Petruzzelli, Piccinni, Kursaal Santalucia e Margherita e, a Mola di Bari, nel Teatro Van Westerhout.Anche quest’anno un programma ricchissimo che si aprirŕ al Teatro Kursaal venerdě 24 marzo con un evento speciale in collaborazione con Amnesty International: “Rumore - Human Vibes” di Simona Cocozza, con la partecipazione fra gli altri di Ivano Fossati, Carmen Consoli, Paola Turci, Daniele Silvestri, Niccolň Fabi, Modena City Ramblers, Nada, Roy Paci, Negramaro, Simone Cristicchi. Il portavoce e direttore della comunicazione di Amnesty International Riccardo Noury e il musicista e compositore Roy Paci interverranno al termine della proiezione.Otto saranno le Anteprime internazionali selezionate fra la produzione mondiale piů recente e totalmente inedite in Italia presentate nella sezione non competitiva al Teatro Petruzzelli (in programma “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores; “Ingeborg Bachmann. Viaggio nel deserto” di Margarethe von Trotta; “Mia” di Ivano De Matteo; “Quando” di Walter Veltroni; “The Kiss” di Bille August; “Couleurs de l’incendie” di Clovis Cornillac; “Le torrent” di Anne Le Ny; “Air - La storia del grande salto” di Ben Affleck).Dodici saranno i film provenienti da tutto il mondo della sezione competitiva Panorama Internazionale: la giuria internazionale - composta dal regista Jafar Panahi (presidente onorario), dal critico Jean Gili, dalla produttrice Bettina Brokemper, dall’attrice Valeria Cavalli, dai registi Salvatore Maira e Pippo Mezzapesa e dalla critica Grazyna Torbicka - attribuirŕ i premi al miglior regista, alla migliore attrice e al miglior attore protagonisti.Le masterclass dei cineasti premiati con il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, disegnato da Ettore Scola, si terranno al mattino al teatro Petruzzelli dopo la proiezione di un loro film, con conferimento alla sera del Premio Fellini. Protagonisti saranno Gabriele Salvatores, Fabrizio Bentivoglio, Sonia Bergamasco, Luigi Lo Cascio, Guido Lombardo e Francesco Piccolo.Il 28 marzo, dopo la proiezione del film “Leila’s Brothers” di Saeed Roustayi (Iran 2022, 159’) i cineasti presenti a Bari esprimeranno la propria solidarietŕ ai cineasti iraniani perseguitati dal regime degli Ayatollah. Al regista Jafar Panahi verrŕ simbolicamente conferito il Premio Fellini in serata.Due al giorno saranno i premi The Best of the Year dell’ItaliaFilmFest conferiti dalla giuria dei critici cinematografici ai migliori film italiani dell’ultimo anno per le diverse categorie di talent. Tra i premiati: Tommaso Ragno; Fabrizio Gifuni; Tonino Zera; Maria Carolina Terzi, Carlo Stella, Angelo Laudisa e Giampaolo Letta; Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi e Davide Serino; Lidia Vitale; Elodie; Barbara Ronchi; Michele D’Attanasio; Roberto Andň; Franco Piersanti.7 saranno i film della sezione ItaliaFilmFest/Nuovo cinema italiano - 6 dei quali presentati in anteprima assoluta - che verranno valutati da una giuria del pubblico composta da 24 spettatori e presieduta dalla produttrice Donatella Palermo: “Scordato” di Rocco Papaleo con Giorgia; “Le mie ragazze di carta” di Luca Lucini con Maya Sansa e Neri Marcoré; “L’uomo senza colpa” di Ivan Gergolet con Valentina Carnelutti; “Gli altri” di Daniele Salvo con Ida Di Benedetto e Lorenzo Parrotto; “Tutti i cani muoiono soli” di Paolo Pisanu con Paolo Pisanu e Orlando Angius; “La terra delle donne” di Marisa Vallone con Paola Sini e Valentina Lodovini e "Percoco - Il primo mostro d’Italia" di Pier Luigi Ferrandini con Gianluca Vicari.Torna in questa edizione BariFictionF&st, una rassegna essenziale di opere televisive (tv movie, serie, miniserie, docufiction ecc.) prodotte da grandi broadcaster italiani e internazionali, in primis Rai Fiction, con incontri del pubblico con il cast e i produttori. Saranno presentate: “Il metodo Fenoglio” con Alessio Boni; “Un posto al sole”; “Cuori” con Daniele Pecci e Andrea Gherpelli; “Il Patriarca” di e con Claudio Amendola; “Sophie Cross”, serie franco-belga con Alexia Barlier; “Next of Kin”, serie finlandese con Nika Savolainen.Nell’ambito della storica sezione del Bif&st “La storia, la memoria” fortemente voluta da Ettore Scola, il Teatro Piccinni ospiterŕ un tributo alla Titanus - la piů antica casa cinematografica italiana fondata nel 1904 da Gustavo Lombardo, guidata poi con successo dal figlio Goffredo e ora nelle mani del nipote Guido Lombardo - intitolato La Titanus che avrŕ 120 anni nel 2024 con la presentazione di 10 film che hanno fatto la storia del cinema italiano (“Le amiche” di Antonioni, “Rocco e i suoi fratelli” di Visconti, “L’armata Brancaleone” di Monicelli, “Operazione San Gennaro” di Dino Risi, “L’uccello dalle piume di cristallo” di Dario Argento, “Ballando, ballando” di Scola, “Troppo forte” di Verdone, “Roma” di Fellini) e la proiezione del documentario di Giuseppe Tornatore “L’ultimo Gattopardo - Ritratto di Goffredo Lombardo”.Tra gli Eventi Speciali: la proiezione di “Mimě - tutti ne parlano, io l'ho conosciuta” di Gianfrancesco Lazotti con, a seguire, un incontro con Leopoldo Mastelloni, il regista e altri testimoni del percorso artistico di Mia Martini; il Tributo a Jafar Panahi con la proiezione del film “Il cerchio”; la proiezione dell’edizione restaurata del capolavoro di Federico Fellini “Roma”, nel trentennale della scomparsa del grande regista; e le proiezioni dei film “Samad” di Marco Santarelli; “Rye Lane” di Raine Allen-Miller; “Il grande male” di Mario Tani; “Hollywood, Cinecittŕ” di Marco Spagnoli.Ci saranno poi i consueti incontri e conferenze stampa al Teatro Margherita; le sezioni collaterali Cinema & Libri, Cinema & Scienza, Cinema, Industria, Lavoro, e i Laboratori di Cinema.