MATERA SPORT FILM FESTIVAL 12 - "Las Leonas" film d'apertura

10/11/2022, 19:04

Las Leonas, prodotto da Nanni Moretti e diretto da Isabel Achaval, Chiara Bondì è il docu-film di apertura, in Concorso, della 12^ edizione del Matera Sport Film Festival, in programma dal 25 al 27 novembre.“È un grande onore aprire la 12^ edizione del Matera Sport Film Festival – dichiara il Direttore Michele Di Gioia – con un’opera prodotta da Nanni Moretti e presentata in anteprima mondiale alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia. Un docufilm che racconta le vicende di un gruppo di donne immigrate a Roma, legate dalla passione per il calcio. “Las Leonas” sarà proiettato venerdì 25 novembre 2022 alle ore 21,00 presso il Cinema Il Piccolo di Matera, nella serata di apertura della 12^ edizione del Matera Sport Film Festival”.Il ricco programma di appuntamenti proseguirà, sabato 26 novembre, con la Cerimonia di consegna del Premio giornalistico Nino Grilli, giunto alla terza edizione e intitolato al compianto giornalista materano: il riconoscimento sarà conferito a Francesco Ceniti, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” per il libro “Nel nome di Denis. La storia vera di Bergamini, il calciatore ucciso due volte”. L’incredibile tiramolla giudiziario, durato oltre trent’anni, che sembra partorito dalla mente di uno sceneggiatore sadico sino al momento in cui la verità è venuta a galla: Denis è stato ucciso. E dà voce a una famiglia che ha lottato tenacemente contro tutti finché non è riuscita a rendere giustizia al proprio figlio e fratello. Nel nome di Denis, del suo amore per lui.Sempre sabato 26 novembre alle ore 21 il teatro sarà protagonista del Festival con una proposta originale e divertente: sarà presentato lo spettacolo teatrale “Cazzimma&Arraggia” per la regia di Fulvio Sacco e Napoleone Zavatto, il surreale racconto di due sciarmati alle prese con la più grande impresa manageriale e sportiva del XX secolo: l’acquisto di Diego Armando Maradona.Il Festival, dedicato al cinema e alla cultura sportiva, è organizzato dall’associazione Matera Sports Academy in collaborazione con Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti e con il sostegno del Programma Sensi Contemporanei CINEMA della Regione Basilicata e del Comune di Matera.