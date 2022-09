CASTROVILLARI FILM FESTIVAL 4 - I premiati

03/09/2022, 12:02

Si è conclusa nella serata del 28 Agosto, nella splendida cornice del Castello Aragonese, la quarta edizione del Castrovillari Film Festival.Sostenuto quest'anno, oltre che dal Comune di Castrovillari anche dalla Fondazione Calabria Film Commission, la direzione artistica è stata affidata nuovamente al regista Antonio La Camera e al compositore Francesco Sottile.Una quarta edizione che fatto registrare il tutto esaurito nella sua quattro giorni, proiettando 16 cortometraggi in selezione ufficiale scelti tra i 1976 giunti da 98 paesi di tutto il mondo.PREMIO SPECIALE AUTORE CALABRESE DELL'ANNO: Francesco Costabile per "Una Femmina"MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: “Techno, Mama” di Saulius BaradinskasGRAN PREMIO DELLA GIURIA: "Creature" di María Silvia EstevePREMIO SPECIALE DELLA GIURIA: "Cherries" di Vytautas KatkusMIGLIOR CORTOMETRAGGIO CALABRESE: "Il Nostro Sangue" di Gino PalummoPREMIO DELLA GIURIA GIOVANI: “Techno, Mama” di Saulius BaradinskasMIGLIOR REGIA: María Silvia Esteve per "Creature" ex aequo Lorenzo Tardella per "Le Variabili Dipendenti"MIGLIOR SCENEGGIATURA: Sofia Georgovassili per "Memoir of a Veering Storm"MIGLIOR ATTORE: Motiejus Aškelovičius per "Techno, Mama"MIGLIOR ATTRICE: Antonija Belazelkoska per "North Pole"MIGLIOR FOTOGRAFIA: Vladimir Samoilovski per "North Pole"MIGLIOR MONTAGGIO: Shuli Huang, Yang Yang per "Will You Look at Me"MIGLIOR COLONNA SONORA: David V. Bodnar for "Bye Little Block!"