ARNOLDO MONDADORI - I LIBRI PER CAMBIARE IL MONDO - La docu-fiction presenta a Torino

21/05/2022, 08:14

Si è tenuta stasera al Cinema Massimo di Torino, all’interno del programma del Salone Off 2022, l’anteprima di “” con protagonista, la prima docu-fiction a raccontare la vita di un grande editore italiano, prossimamente in onda su Rai. All’incontro erano presenti, il protagonista Michele Placido, Anouk Andaloro, capostruttura Rai Fiction, Gloria Giorgianni, produttrice e founder di Anele, Paolo Manera, Direttore della Film Commission Torino Piemonte, Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e alcuni attori della docu-fiction tra cui Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Stefano Skalkotos, Manuela Grippi e Luca Morello.Prodotta da Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, la docu-fiction intreccia narrazione fiction, documenti di repertorio e interviste a importanti testimoni per ripercorrere la vita privata e professionale di Arnoldo Mondadori, dall’infanzia segnata dalla deprivazione agli esordi come ragazzo di bottega in una tipografia – dove a interpretarlo è- all’incontro con la moglie Andreina Monicelli, interpretata da, fino alla maturità e al successo come editore che coinvolgerà anche il rapporto conflittuale con il figlio primogenito Alberto, che ha il volto di Flavio Parenti.