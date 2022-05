ABC SCHOOL FILM FESTIVAL 2 - La serata finale il 12 maggio al Cinema Abc di Bari

11/05/2022, 16:29

Č in programma domani, giovedě 12 maggio 2022, nel Cinema Abc a Bari, la serata finale della seconda edizione dell’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL.Alle 16 č ci sarŕ la proiezione dell’ultimo film tra i tre titoli selezionati per la rassegna finale dalla direzione artistica (gli altri sono stati “Ariaferma” e “L’Arminuta”) “Vetro” (2022), opera prima di Domenico Croce, che sarŕ introdotto dal regista e dai produttori di Fidelio, Silvio Maselli e Daniele Basilio.La giuria composta dagli studenti che hanno partecipato alla rassegna, sceglierŕ il miglior film. Alle 19.30, dopo la valutazione degli studenti, si procederŕ con la premiazione del film e con la consegna degli attestati ai componenti della giuria. Alla premiazione parteciperanno, insieme alla direttrice artistica, Francesca Rossini, e al presidente dell’ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l, Claudio Valente, Simonetta Dellomonaco, presidente dell’Apulia Film Commission, Giulio Dilonardo, presidente di Agis e Anec di Puglia e Basilicata, e lo sceneggiatore barese Salvatore De Mola che ritirerŕ il premio della prima edizione.La proiezione e la premiazione sono aperte gratuitamente al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.Il festival č un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., su iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e Turismo, a valere su risorse del Piano Straordinario “Custodiamo la Cultura in Puglia 2021” prodotta dell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021, in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini.Gli istituti scolastici che hanno partecipato alla seconda edizione del festival sono: i licei “Socrate”, “Marco Polo” e “Scacchi” di Bari, e l’IISS “Rosa Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti.Claudio Valente Presidente ABC_Centro di Cultura Cinematografica s.r.l. commenta: “Anche questa seconda edizione del festival ha avuto una bellissima accoglienza da parte degli studenti, e noi siamo davvero contenti di poter aprire il nostro cinema ai progetti di formazione del pubblico E anche questa volta il nostro progetto si avvale della preziosa collaborazione della Direzione Scolastica Regionale Puglia e del sostegno dell’Apulia Film Commission, che ringraziamo, nell’ambito del Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia con risorse della Regione Puglia/intervento Apulia Cinefestival Network”.Francesca Rossini, direttrice artistica, spiega: “Stiamo giŕ lavorando alla terza edizione della manifestazione, che dal prossimo anno sarŕ anche ampliata, grazie a una serie di laboratori vorremmo realizzare per gli studenti. A guidarci nella scelta di proseguire con questo progetto č proprio l’entusiasmo dei ragazzi che frequentano le proiezioni sempre con vivo interesse, interagendo e riuscendo anche ad esprimere giudizi critici di alto livello nella scelta del film da premiare. Ci auguriamo quindi che l’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL diventi un progetto stabile e continuativo, sě da formare generazioni di studenti, il pubblico di oggi e di domani”.