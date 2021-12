LARVAE - Conclusa la post-produzione del cortometraggio di Alessandro Rota

20/12/2021, 12:55

Si è conclusa nei giorni scorsi la post-produzione di “Larvae”, il nuovo cortometraggio di Alessandro Rota.Il progetto è stato prodotto da Alessandro Rota, Francesco Cerrato e Fabrizio Nastasi per Officine Ianós e Reddress s.r.l.Il film pone al centro della narrazione il personaggio di Cesare Lombroso e il suo approccio allo Spiritismo, che lo appassionò in particolare negli ultimi anni di vita tanto da scriverne un saggio (“Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici”) che revisionò poche ore prima di morire il 19 Ottobre 1909.Per molti colleghi accademici vista come la debolezza di un vecchio, ma che invece Lombroso affrontò sempre con il suo approccio positivista, questa ispirazione storica reale è divenuta la base del soggetto del film, in cui la scienza affronta il sovrannaturale."Larvae" è quindi un cortometraggio che si muove tra scienza, verità nascoste e forze ignote. Ma non solo, racconta del lato oscuro, dell'inesplicabile, delle conseguenze dei sentimenti umani.Le riprese si sono svolte in numerose location piemontesi, tra cui il Castello Reale di Govone, la casa dei Marchesi Del Carretto di Saluzzo, il Castello di Agliè, il Parco Naturale del Monviso, la cascata di Fondo di Traversella.I protagonisti sono Roberto Accornero (Cesare Lombroso), Stewart Arnold (Lazar), Niccolò Fontana (Lorenzo) e Fabio Renis (Tommaso).La troupe annovera professionisti tutti piemontesi: il direttore di produzione è Federico Dedo Gorgoglione, la fotografia è di Gerardo Fornari, i costumi di Agostino Porchietto, il trucco di Erika Truffelli, le scenografie di Maurizio Corigliano e Sergio Luca Loreni (Inverno Workshop), gli effetti visivi di Enrico De Palo, il colorist è Michele Ricossa, il capo elettricista è Massimiliano Nicotra.Le riprese sono state supportate da Ouvert Cine Rent e la post-produzione è stata realizzata da IMAGO VFX.La colonna sonora, pubblicata da Machiavelli Music, è stata composta da Francesco Cerrato coinvolgendo straordinari musicisti come Michele Barchi (clavicembalo), Daniele Ferretti (organo) e Stefano Cerrato (violoncello).Il cortometraggio, in lingua inglese e della durata di 29 minuti, inizierà un percorso di diffusione nei festival cinematografici internazionali con il supporto di Film Commission Torino Piemonte.