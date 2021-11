AFRODITE SHORTS - Il Programma della Sesta Edizione

29/11/2021, 16:05

Nato da una ‘costola’ del Premio Afrodite, il Festival ha lo scopo di promuovere le nuove leve della cinematografia femminile che, troppo spesso, non trovano altri percorsi se non nel cinema breve e che proprio nel cortometraggio esprimono un’efficace sintesi dei valori, del talento, dei sogni, della realtà delle donne.Breve e coraggioso, inedito e originale sono infatti le qualità che, in primo luogo, il Comitato promotore dell’iniziativa e la Giuria cercheranno di individuare nel panorama internazionale, ma soprattutto italiano, dei cortometraggi. Come già fatto nelle precedenti edizioni di, il Comitato organizzatore affiderà a una giuria d’eccellenza, quest’anno composta dagiornalista de La Stampa, l’attricee l’attrice, regista e sceneggiatrice, che assegnerà i riconoscimenti Miglior Corto, Miglior tematica femminile, Miglior attrice, Miglior sceneggiatrice e La menzione speciale. Sarà la Direzione Artistica ad assegnare il Premio Internazionale e il Premio Scuola.La premiazione sarà condotta dall ‘attriceè sostenuto e patrocinato da Mic, NuovoImaie , Roma Lazio Film Commission e dall’Ufficio Cinema – Abc – Presidenza Regione LazioMercoledì 1 dicembre16.00 - 18.30 - AFRODITE SHORTS - proiezione cortometraggi selezionatiA seguire l’incontro con Mujeres del Cinema sul tema "Il ruolo delle donne nelle maestranze"Giovedì 2 dicembre16.00 - 18.30 - AFRODITE SHORTS - proiezione cortometraggi selezionatiA seguire l’incontro con la Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volontè sul tema "costruire personaggi femminili"Venerdì 3 dicembre - AFRODITE SHORTS17.00 Proiezione Corti Vincitori18.30 Presentazione dell’Associazione Donne X Strada18.45 PremiazioneAnche quest’anno sarà al fianco di Afrodite Shorts il NUOVOIMAIE, con una novità legata al Premio che la collecting assegnerà a colei che verrà individuata dalla giuria come miglior attrice emergente. Il riconoscimento, infatti, non sarà solo simbolico perché all’artista premiata andrà una somma pari a 1.000,00 euro.