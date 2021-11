CATANIA FILM FESTIVAL 10 - Gli ospiti ed i film

12/11/2021, 18:24

A poche settimane dalla decima edizione del Catania Film Fest, che si terrŕ dal 28 novembre al 4 dicembre 2021, presso il Castello Ursino, Mediateca “Vincenzo Bellini”, Auditorium “G. De Carlo” - Monastero dei Benedettini, Aula Magna - Accademia di Belle Arti, Trame di Quartiere e Zo Centro Culture Contemporanee, i direttori artistici Cateno Piazza, Laura Luchetti e Emanuele Rauco sono orgogliosi di annunciare i nomi dei primi ospiti dei Premi Speciali e l’elenco dei film in concorso e fuori concorso delle sezioni principali del festival, che vede 40 film in concorso, 7 film siciliani, 2 film finlandesi in Retrospettiva Catania e 6 film dedicati al cinema palestinese in Catania Mediterranea, fuori concorso. Il film d’apertura, l’elenco dei film speciali e il film di chiusura saranno presto annunciati.Arab e Tarzan Nasser, sono gemelli e sono nati e cresciuti nel campo profughi di Jabalia nella Striscia di Gaza. Cresciuti sin da bambini con la passione per il cinema, sono i registi dei film “Dégradé” selezionato in concorso alla Semaine de la Critique di Cannes nel 2015 e “Gaza Mon Amour” in concorso alla sezione Orizzonti a Venezia 77.Miguel Gobbo Diaz, attore italiano di origini Dominicane. Protagonista di “Nero a metŕ” serie di successo di Raiuno in onda in prima serata su Raiuno. Miguel, č il primo attore black in Italia a recitare nelle vesti di poliziotto in una serialitŕ italiana. La serie č prodotta da Cattleya e Rai Fiction. Miguel č tra i protagonisti principali della serie “Zero” su Netflix. Lo vedremo nel 2022 nella terza stagione di “Neroametŕ” su Raiuno. Nel 2020 ha interpretato il cortometraggio “B·52”, diretto da Flavio Nani e in concorso al Catania Film Fest.Francesca Mazzoleni, regista catanese, si laurea in Lettera all'Universitŕ La Sapienza di Roma e si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2015. Č stata assistente alla regia del film “La ragazza del mondo” di Marco Danieli. “Succede” č il suo primo lungometraggio, mentre il pluripremiato documentario “Punta sacra” č la sua opera seconda.Nicolas Vaporidis, attore italiano di successo. Il suo primo ruolo cinematografico č stato in “Il Ronzio Delle Mosche” e nel 2006 recita al fianco di Cristiana Capotondi nel film “Notte Prima Degli Esami”. Il film č stato un enorme successo italiano e ha lanciato la sua carriera. Dopodiché, sono innumerevoli i film in cui Nicolas ha recitato in ruoli da protagonista, tra questi: “Cemento Armato”, “Come Tu Mi Vuoi” e “Tutto l'Amore del Mondo”. Nel 2013 ha lavorato con la regista cilena Alicia Sherson su “The future”, selezionata in concorso al Sundance Film Festival 2013. Nel 2017 ha interpretato Chipmunk in “Tutti i soldi del mondo”, diretto da Ridley Scott. Nel 2020 ha interpretato il cortometraggio “For sale”, diretto da Francesco Gabriele e in concorso al Catania Film Fest.Claudio Rossi Massimi, autore, sceneggiatore e regista collabora in modo continuativo dal 1978 ad oggi con la RAI, per la quale ha realizzato numerosi documentari e programmi di varietŕ e di approfondimento. Per la radio ha condotto i programmi della prima e seconda rete ed č stato la voce di molte trasmissioni storiche di Radio RAI. Dal 2000 direttore artistico della IMAGO Film, per la quale ha firmato 49 documentari. Nel 2016 esce il suo primo lungometraggio per il cinema “La sindrome di Antonio”. Nel 2017 firma la regia del docufilm Papa Francesco. Nel 2021 esce nelle sale il suo nuovo film “Il diritto alla felicitŕ”, con protagonisti Remo Girone, Corrado Fortuna, Moni Ovadia, Pino Calabrese e in concorso al Catania Film Fest.Il festival č prodotto dall’Associazione Culturale “Alfiere Productions” di Daniele Urciuolo, in co-organizzazione con il Comune di Catania, l’Universitŕ degli Studi di Catania, con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del Programma “Sensi Contemporanei”; con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti, del Coordinamento Festival del Cinema in Sicilia e con la collaborazione di Trame di Quartiere, IterCulture, Zo Centro Culture Contemporanee, Etna Digital Academy, CinemaLive, YouMovie, Artplace e MYmovies.Ecco la lista dei film europei indipendenti in concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneTHE CAFE OF MY MEMORIES di Valto BaltzarVASY'S ODYSSEY di Vasileios PapatheocharisFILM WITH ENGLISH SUBTITLES di Marek GrabieNIGHTLINE di Robert SedlacekL'AFIDE E LA FORMICA di Mario VitaleTHE UGLY TRUTH di Krishna Ashu BhatiSENIOR CITIZEN di Marinos KartikkisEcco la lista dei film italiani indipendenti in concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneIL TERRIBILE INGANNO di Maria ArenaIL DIRITTO ALLA FELICITŔ di Claudio Rossi MassimiSE DICESSIMO LA VERITŔ di Emanuela Giordano e Giulia MinoliTERRA SOSPESA di Matteo Grimaldi e Giacomo BoeriLA CONVERSIONE di Giovanni MeolaLA VITA DENTRO di Carla Di Feo e Fiorenzo BrancaccioALL'ALBA PERDERŇ di Andrea Muzzi65 ROSE di Davide Del MareFLASH - LA STORIA DI GIOVANNI PARISI di Marco RossonL'ABBRACCIO - STORIA DI ANTONINO E STEFANO SAETTA di Davide LorenzanoEcco la lista dei cortometraggi italiani in concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneSOTTO LA CITTŔ - 1915 di Domenico TiburziIO SONO MATTEO di Loris di PasqualeUNA NUOVA PROSPETTIVA di Emanuela PonzanoMAMI WATA di Paola Beatrice OrtolaniCON I PEDONI TRA LE NUVOLE di Maurizio RigattiBUG di Isabella InfascelliL'ORO DI FAMIGLIA di Emanuele PisanoCORIANDOLI di Maddalena StornaiuoloB·52 di Flavio NaniFAREWELL di Vittorio BonaffiniLASCIAMI ANDARE di Roberto CartaURUGUAY di Andrea SimonellaIL DISORDINE DEL MOSAICO di Vittoria Rizzardi PenalosaDEEP (NEL BLU) di Mounir DerbalPERLA di Alessandro PorzioEcco la lista dei cortometraggi europei in concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneTHANK YOU FOR PATIENTLY WAITING di Max Marklund e Anders JacobssonFALL OF THE IBIS KING di Josh O’Caoimh e Mikai GeronimoRED DAY di Besim UgzmajliBEASTS di Giorgio La RosaTHE YOUNG MAN WHO WAS ALSO FIRE di Martin Oliveros HeinzeżESTÁIS AHÍ? di Ana Maria FerriSHADOW PLAYERS di Amy MolloyTHE DREAMS OF LONELY PEOPLE di Marek LeszczewskiFOR SALE di Francesco GabrieleHOME VIDEO di Tomáš RichtrVISTA di Gergely LorincziCASSANDRA'S SECRET di Lionel Vania AraziGUINEA PIG di Giulia Grandinetti e Andrea Benjamin ManentiWHERE MIND CAN’T REACH di Aleksey Siman54/THE BLIND TURTLE AND THE ENDLESS SEA di Isabella MargaraTHE ABYSS OF THE SOUL di Guilherme DanielTHE CAR di Nftalya MishkinaLET THERE BE COLOUR di Ado HasanovićEcco la lista dei film siciliani fuori concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneFANTASIA A QUATTRO MANI di Castrense ScaturroDREAM di Davide VigoreALEXITHYMIA di Vincenzo Crivello e G. William LombardoMEA CULPA NON EST di Maria CatalanoDON GINO di Salvatore SclafaniFORTYFIVEFIFTEENTWENTYFOUR di Emma CecalaLIVERMORE A SIRACUSA! RACCONTO DI UNA MESSINSCENA di Manuel GilibertiEcco i film finlandesi fuori concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneL’ALTRO LATO DELLA SPERANZA DI Aki KaurismäkiROSSO di Mika KaurismäkiEcco i film palestinesi fuori concorso al Catania Film Fest 2021 nella sezioneMARADONA'S LEGS di Firas KhouryONE MORE JUMP di Manu GerosaTHE BRIDE DRESS di Marwah Jbara TibiTHE PRESENT di Farah NabulsiCONDOM LEAD di Arab e Tarzan NasserGAZA MON AMOUR di Arab e Tarzan Nasser