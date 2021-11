07/11/2021, 17:43

Amici per la pelle, Antonio e Agostino crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. A trentanni entrambi vivono all'estero e non si vedono, n si si sentono, da molto tempo. Prende il via cos la storia diretta da Simone Catania nel film, in onda luned 8 novembre 2021 alle 22.15 su Rai5 per il ciclo "Nuovo Cinema Italia", senza interruzioni pubblicitarie. Tra gli interpreti, Marco D'Amore, Vinicio Marchioni, Lou Castel, Jennifer Ulrich, Chiara Muscato.Qando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da anni, sta per essere venduta all'asta, decide di partire per incontrare il suo amico d'infanzia con l'intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale anche Agostino molto legato. Le loro vite per sono cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano in un viaggio attraverso l'Europa verso una fine inaspettata. Una storia generazionale alla ricerca di un posto che pu chiamarsi casa, ovunque esso sia. Il film stato presentato al 34 Torino Film Festival nella sezione Festa mobile/Film Commission Torino Piemonte.