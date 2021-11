OPENDDB - In streaming due film dedicati a Mimmo Lucano

03/11/2021, 09:58

Proseguono le manifestazioni di solidarietà a sostegno Mimmo Lucano, dopo la condanna a 13 anni e 2 mesi per presunti illeciti nella gestione dei migranti. OpenDDB e Bo Film rispondono alla “chiamata alle arti” in occasione della manifestazione nazionale “” prevista per il 6 e 7 novembre 2021a cura del movimento Riace non si arresta.Le registe di “ Un paese di Calabria ” Shu Aiello e Catherine Catella hanno deciso assieme alle produttrici - Laurence Ansquer, Martine Vidalenc, Florence Adam e Serena Gramizzi – di rendere disponibile il film in streaming gratuito per 48 ore.Il documentario - già nella library di OpenDDB - sarà in streaming gratuito da sabato 6 a domenica 7 novembre sulla piattaforma dedicata al cinema indipendente www.opendddb.it. Un paese di Calabria ” (2016) narra la storia di un paese calabrese svuotato dall’emigrazione, e di un Sindaco visionario in grado di dar vita ad un’utopia: accogliendo i migranti sbarcati sulle coste italiane, Riace ha visto ripopolarsi le sue strade e le sue case, e nel paese è tornata la vita.Tra gli ultimi titoli disponibili su OpenDDB si aggiunge “ Il cielo sopra Riace ” (2020) dell’argentino di Damiàn Olivito.Il regista, nipote di migranti italiani in Argentina, torna in Calabria in un viaggio alla riscoperta delle proprie radici e del passato della sua famiglia. A Riace, trova suo cugino, Domenico, proprio Mimmo Lucano. Nel 2012, in occasione di un festival del cinema organizzato proprio a Riace, Damián fa ritorno al pueblo, dove Mimmo Lucano stava portando avanti un progetto sui rifugiati e migranti, soprattutto provenienti da Africa e Medio Oriente. “Volevo fare una fiction ma a poco a poco nacque la voglia di fare un documentario che parlasse della migrazione in Argentina e il messaggio che Riace stava dando al mondo: la necessità di una nuova umanità”. Attraverso interviste e legami tra due Sud del mondo, Italia ed Argentina, il regista tesse una linea di continuità tra l’emigrazione italiana del secolo scorso e le migrazioni di oggi.Così, raccontando il suo piccolo mondo familiare, Damián arriverà a esprimere il dramma degli immigrati, che ora stanno cercando di raggiungere l’Europa.