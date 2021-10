RETURN TO SEA AND SARDINIA - Presentato al pubblico il 29 e 30 ottobre

20/10/2021, 08:48

Dopo oltre tre anni di lavorovede finalmente la luce. Il film sar presentato al pubblico il 29 e 30 ottobre 2021.Prodotto e organizzato da The Visual Guys, con il supporto della D.H. Lawrence Society of Great Britain per il Centesimo Anniversario della pubblicazione di Sea and Sardinia (1921), il film realizzato con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission - Fondo location scouting.ripercorre le tracce del viaggio di D.H. Lawrence ad un secolo di distanza grazie alle vivide immagini del fotografo-regista Daniele Marzeddu. Il film ricostruisce tappa per tappa, in chiave contemporanea, il percorso dello scrittore inglese tra Sicilia e Sardegna. In 85 minuti la potenza delle immagini in bianco e nero attuali si accosta, talvolta con stridente contrasto, altre con sorprendente aderenza, ai filmati d'archivio, gentilmente donati dal fondo "La tua Memoria la nostra Storia" film di famiglia conservati e digitalizzati dalla Societ Umanitaria - Cineteca Sarda. Si va all'archetipo dell'immagine fotografica, dove si scelto, con ponderazione, un return al bicromatico.Nella colonna sonora, realizzata con eleganza da Glsbird delletichetta britannica WhiteLabRecs, irrompono con forza il Coro Femminile Uris di Orosei prima, e l'urlo graffiante dei Kenze Neke poi. Linsieme restituisce emozioni e regala la convinzione che anche le immagini gi note possono riservare sorprese inattese se limpianto musicale lo consente, come in questo caso. La troupe internazionale, composta da Daniele Marzeddu (regista e ideatore del progetto), Vicki Baker (Director Assistant e Fotografa di scena), Antonio Meloni (fonico & visual effects), WhiteLabRecs (Soundtrack Production; Audio Mastering) ha compiuto il tragitto attraverso le due isole del Mediterraneo: da Cagliari a Mandas, poi Sorgono, Tonara, Gavoi, Nuoro, Orosei, Siniscola, Olbia, e da Taormina a Palermo per poi navigare di nuovo verso Cagliari.