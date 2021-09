ILLUMINATE - Dal 30 settembre la quarta stagione

29/09/2021, 14:18

Con il primo episodio, dedicato alla grande, torna dal 30 settembre in seconda serata su Rai3 “”, quarta stagione, una docu-serie in quattro puntate, prodotta da Anele in collaborazione con Rai3, che racconta le storie di quattro eccellenze femminili italiane: l’attrice Mariangela Melato, la politica e scrittrice Susanna Agnelli, la stilista Marta Marzotto e la scrittrice e critica musicale Fernanda Pivano.Incrociando narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze dirette, il format, giunto alla quarta stagione, racconta le vicende di quattro grandi icone femminili italiane che si sono distinte in diversi ambiti trasformando la propria esistenza in un esempio per le generazioni future. A guidare il racconto di queste quattro vite straordinarie, quattro attrici italiane: oltre a Elena Sofia Ricci (per “Mariangela Melato”), Stefania Rocca (per “Susanna Agnelli”), Nicoletta Romanoff (per “Marta Marzotto”) e Valentina Cervi (per “Fernanda Pivano”).Nel primo dei quattro docu-film, “” diretto da Marco Spagnoli, Elena Sofia Ricci si reca nel posto dove negli anni ‘80 incontrò per la prima volta la grande attrice milanese, una cantina nel Quartiere Monti di Roma, un piccolo teatro off che Mariangela, già famosa, frequentava in mezzo a giovani attori, facendo con loro il gioco della verità. Da qui parte Elena Sofia Ricci per scoprire qualcosa di più su una delle più grandi attrici di sempre, in occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita, insieme alle persone che l’hanno conosciuta bene, continuando quel gioco della verità che aveva iniziato con lei, e cercando di carpire da ciascuno il proprio pezzo di verità su Mariangela.Tra i numerosi testimoni illustri che danno il loro prezioso contributo al racconto di questa grande icona del cinema e del teatro italiano, la sorella Anna Melato, Renzo Arbore, Pupi Avati, Gabriele Lavia, Massimo Ranieri, Lina Wertmüller, Luca Barbareschi, Annabella Cerliani, Felice Laudadio, Giampiero Solari, Renato Scarpa e l’amica e assistente Giovanna Guida.è una docu-serie in quattro puntate in onda ogni giovedì in seconda serata su Rai3. Una produzione Anele in collaborazione con Rai3, prodotta da Gloria Giorgianni. Il docu-film “Mariangela Melato - Il Gioco della Verità” è scritto da Marco Dell’Omo con la collaborazione di Marco Spagnoli e diretto da Marco Spagnoli. Produttori associati: Tore Sansonetti e Carlotta Schininà.