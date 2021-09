VENEZIA A ROMA - Il 25 settembre al Cinema Farnese "Cuntami"

24/09/2021, 15:08

Domani sabato 25 settembre 2021 alle 19.00 al Cinema Farnese di Roma sarą proiettato Cłntami di Giovanna Taviani, dopo la presentazione nella Sezione Notti veneziane delle Giornate degli Autori e come evento speciale di chiusura del SalinaDocFest. Saranno presenti: Giovanni Calcagno, tra gli interpreti del film, e i produttori Amedeo Bacigalupo e Angelica Canevari di Cloud 9 Film. A moderare l’incontro il presidente ANAC Francesco Ranieri Martinotti.Cłntami č il viaggio personalissimo della regista in Sicilia alla ricerca dei nuovi narratori orali e alle storie che affondano le radici nell’epica e che raccontano il nostro presente in una forma che riattualizza il mito proponendolo come chiave interpretativa contemporanea. Nel film Vincenzo Pirrotta, che interpreta un Orlando Furioso tradito dalla terra che ama, la Sicilia del triangolo della morte. Ma anche Gaspare Balsamo, che nel film tra le tonnare abbandonate e i mulini a vento di Culcasi, ci racconta dell’incontro tra Don Chisciotte e Peppino Impastato, ma anche della lotta contro i mulini a vento e della fuga di Ulisse dalle grinfie del Ciclope ubriaco.Tra i protagonisti di Cłntami anche Giovanni Calcagno, volto del cinema e della televisione, Mario Incudine, cantante musicista e autore delle musiche del film, oltre che co-direttore della sezione Musica e Spettacoli del SalinaDocFest, Yousif Latif Jaralla, nelle vesti di Sancho Panza, un narratore orale iracheno che ha imparato l’arte del cunto proprio da Mimmo Cuticchio, ultimo cuntista e puparo vivente, che ha contribuito a far conoscere l’Opera dei Pupi come uno dei simboli dell’identitą siciliana. Il viaggio di Cłntami parte da Palermo e tocca cinque luoghi simbolici della Sicilia, ciascuno legato a una storia e a un grande narratore orale siciliano.Cłntami č prodotto da Amedeo Bacigalupo per Cloud 9 Film in collaborazione con Rai Cinema con il contributo Del Ministero della Cultura - D.G. Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Siciliana e Sicilia Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema con il supporto di Banca del Fucino e in collaborazione con Palumbo Editore. Cłntami sarą prossimamente al cinema distribuito da Cloud 9 Film.