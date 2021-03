DAVID DI DONATELLO 66 - Tutte le nomination

26/03/2021, 12:14

Annunciate le candidature aidei film usciti al cinema dal 1˚ gennaio 2020 al 28 febbraio 2021, in ordine alfabetico, votate dal 1° al 15 marzo 2021 dai componenti la Giuria dell'Accademia e trasmesse ufficialmente dallo Studio Notarile Marco Papi. Le ha comunicate, nell'incontro di oggi con la stampa, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia. Sono presenti degli ex-aequo*.MIGLIOR FILMFavolacceHammametLe sorelle MacalusoMiss MarxVolevo nascondermiMIGLIOR REGIAFavolacce Fabio e Damiano D’INNOCENZOHammamet Gianni AMELIOLe sorelle Macaluso Emma DANTEMiss Marx Susanna NICCHIARELLIVolevo nascondermi Giorgio DIRITTIMIGLIORE REGISTA ESORDIENTEI predatori Pietro CASTELLITTOMagari Ginevra ELKANNNon odiare Mauro MANCINISul più bello Alice FILIPPITolo Tolo Luca MEDICIMIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALECosa sarà Francesco BRUNI in collaborazione con Kim ROSSI STUARTFavolacce Fabio e Damiano D’INNOCENZOFigli Mattia TORREI predatori Pietro CASTELLITTOVolevo nascondermi Giorgio DIRITTI, Tania PEDRONI, Fredo VALLAMIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALEAssandira Salvatore MEREULacci Domenico STARNONE, Francesco PICCOLO, Daniele LUCHETTILasciami andare Stefano MORDINI, Francesca MARCIANO, Luca INFASCELLILei mi parla ancora Pupi AVATI, Tommaso AVATILontano lontano Marco PETTENELLO, Gianni DI GREGORIOMIGLIOR PRODUTTOREFavolacce prodotto da Agostino SACCÀ e Giuseppe SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI con RAI CINEMA, con AMKA FILMS PRODUCTION, con VISION DISTRIBUTION, con QMII predatori Domenico PROCACCI e Laura PAOLUCCI per FANDANGO con RAI CINEMAL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Matteo ROVEREMiss Marx Marta DONZELLI e Gregorio PAONESSA per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph ROUSCHOP e Valérie BOURNONVILLE per TARANTULA BELGIQUEVolevo nascondermi Carlo DEGLI ESPOSTI, Nicola SERRA, con RAI CINEMAMIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA18 regali Vittoria PUCCINIFigli Paola CORTELLESIGli anni più belli Micaela RAMAZZOTTILa vita davanti a sé Sophia LORENLacci Alba ROHRWACHERMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTACosa sarà Kim ROSSI STUARTFigli Valerio MASTANDREAHammamet Pierfrancesco FAVINOLei mi parla ancora Renato POZZETTOVolevo nascondermi Elio GERMANOMIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA18 regali Benedetta PORCAROLIFavolacce Barbara CHICHIARELLIHammamet Claudia GERINIL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Matilda DE ANGELISMagari Alba ROHRWACHERMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTAFavolacce Gabriel MONTESIFavolacce Lino MUSELLAHammamet Giuseppe CEDERNAL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Fabrizio BENTIVOGLIOLacci Silvio ORLANDOMIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA*Favolacce Paolo CARNERAHammamet Luan AMELIO UJKAJLe sorelle Macaluso Gherardo GOSSIMiss Marx Crystel FOURNIERPadrenostro Michele D’ATTANASIOVolevo nascondermi Matteo COCCOMIGLIORE COMPOSITORE*Hammamet Nicola PIOVANII predatori Niccolò CONTESSAL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Michele BRAGAMiss Marx GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYSNon odiare PIVIO & Aldo DE SCALZIVolevo nascondermi Marco BISCARINI, Daniele FURLATIMIGLIOR CANZONE ORIGINALEGli anni più belliLa vita davanti a séNon odiareTolo ToloVolevo nascondermiMIGLIORE SCENOGRAFIAFavolacce Emita FRIGATO, Paola PERARO, Paolo BONFINI - Erika AVERSAHammamet Giancarlo BASILI - Andrea CASTORINAL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Tonino ZERA - Maria Grazia SCHIRRIPAMiss Marx Alessandro VANNUCCI, Igor GABRIEL - Fiorella CICOLINIVolevo nascondermi Ludovica FERRARIO, Alessandra MURA - Paola ZAMAGNIMIGLIORE COSTUMISTAHammamet Maurizio MILLENOTTIL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Nicoletta TARANTALe sorelle Macaluso Vanessa SANNINOMiss Marx Massimo CANTINI PARRINIVolevo nascondermi Ursula PATZAKMIGLIOR TRUCCATOREHammamet Luigi CIMINELLI - Andrea LEANZA, Federica CASTELLI (prostetico o special make-up)L’incredibile storia dell’Isola delle Rose Luigi ROCCHETTILe sorelle Macaluso Valentina IANNUCCILLIMiss Marx Diego PRESTOPINOVolevo nascondermi Giuseppe DESIATO - Lorenzo TAMBURINI (prostetico o special make-up)MIGLIOR ACCONCIATOREFavolacce Daniele FIORIHammamet Massimiliano DURANTILe sorelle Macaluso Aldina GOVERNATORIMiss Marx Domingo SANTOROVolevo nascondermi Aldo SIGNORETTIMIGLIORE MONTATOREFavolacce Esmeralda CALABRIAFigli Giogiò FRANCHINIHammamet Simona PAGGIL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Gianni VEZZOSIVolevo nascondermi Paolo COTTIGNOLA, Giorgio DIRITTIMIGLIOR SUONOFavolacceHammametL’incredibile storia dell’Isola delle RoseVolevo nascondermiMiss MarxMIGLIORI EFFETTI VISIVIHammamet Luca SAVIOTTIL’incredibile storia dell’Isola delle Rose Stefano LEONI, Elisabetta ROCCAMiss Marx Massimiliano BATTISTAThe Book of Vision Lorenzo CECCOTTI, Renaud QUILICHINIVolevo nascondermi Rodolfo MIGLIARIMIGLIOR DOCUMENTARIOFaith di Valentina PEDICINIMi chiamo Francesco Totti di Alex INFASCELLINotturno di Gianfranco ROSIPuntasacra di Francesca MAZZOLENIThe Rossellinis di Alessandro ROSSELLINIMIGLIOR FILM STRANIERO1917 di Sam Mendes (01 Distribution)I miserabili - Les Misérables di Ladj Ly (Lucky Red)Jojo Rabbit di Taika Waititi (Walt Disney Italia / 20th Century Fox)Richard Jewell di Clint Eastwood (Warner Bros. Pictures)Sorry We Missed You di Ken Loach (Lucky Red)MIGLIOR CORTOMETRAGGIOAnne di Domenico CROCE e Stefano MALCHIODIGas Station di Olga TORRICOIl gioco di Alessandro HABERL’oro di famiglia di Emanuele PISANOShero di Claudio CASALEIl miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2021 è:di Domenico CROCE e Stefano MALCHIODIDAVID GIOVANI18 regali di Francesco AMATOFavolacce di Fabio e Damiano D’INNOCENZOGli anni più belli di Gabriele MUCCINOL’incredibile storia dell’Isola delle Rose di Sydney SIBILIATolo Tolo di Luca MEDICI