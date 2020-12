GLOCAL FILM FESTIVAL - Verso l'edizione 2021

01/12/2020, 12:12

Ilsi prepara a festeggiare- raccogliendo documentari e cortometraggi made in Piemonte che potranno ambire a concorrere rispettivamente nelle sezioni competitive Panoramica Doc e Spazio Piemonte e aggiudicarsi il Premio Torèt – Alberto Signetto per il Miglior Documentario (2.500 €) e il Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €), oltre ad altri premi di categoria e ai premi dei partner.L’iscrizione è gratuita e possibile fino al 15 dicembre 2020 per tutti i documentari (oltre i 30’ di durata) e i cortometraggi (fino a 30’) girati su tutto il territorio regionale oppure realizzati da case di produzione e/o registi piemontesi nell’anno in corso.Qui il form di iscrizione www.piemontemovie.com/site/20-glocal-film-festival-bandi-aperti, per informazioni [email protected] Oltre ad essere al lavoro per l’edizione 2021 l’Associazione Piemonte Movie, che organizza il Glocal Film Festival, sta portando a termine le numerose attività legate alla 19a edizione riviste alla luce dell’emergenza Covid.Dopo il rinvio, laguidata dallo storyboard artist GIUSEPPE LIOTTI si terrà in presenza sabato 12 e domenica 13 dicembre dando modo ai partecipanti di seguire insieme, dagli spazi della Scuola Internazionale di Comics di Torino (Via Borgone 48 bis/B), le sessioni online interattive sulla piattaforma gotomeeting.Giuseppe Liotti si addentrerà nelle specificità di questa fondamentale e delicata fase di sviluppo di un film unendo approccio pratico e teorico, percorrendo cenni storici dello storyboard, cos’è, a cosa serve e quando si usa, le tecniche e stili; la relazione con la sceneggiatura ed elementi di grammatica cinematografica.Le lezioni saranno integrate da aneddoti tratti dall’esperienza lavorativa di Liotti, che da anni lavora al fianco di Matteo Garrone oltre ad aver firmato gli storyboard di Terraferma di Emanuele Crialese e 6 Underground di Michael Bay, con visione ed analisi di sequenze filmiche e relativi storyboard.Sono ancora disponibili due posti per partecipare alla masterclass di due giorni per 12 ore totali (iscrizioni entro l’11 dicembre scrivendo a [email protected] , costo 150€).Anche la 6a edizione del progetto, dopo lo stop forzato causato dalla chiusura delle scuole lo scorso febbraio, si è concluso in queste settimane.Il percorso alla scoperta del cinema del reale con la visione di documentari introdotti da esperti di cinema, è culminato nella scelta del film vincitore del Premio Professione Documentario (500€) da parte della giuria composta da 330 studenti di 11 istituti superiori di cui 8 torinesi (Istituto E. Majorana, Istituto Bodoni-Paravia, Piazza dei Mestieri, Istituto J. B. Beccari, Liceo artistico R. Cottini, Istituto per il Cinema Fellini, Liceo classico Cavour e Scuola O.D.S. Operatori Spettacolo e Doppiaggio) e 3 sul territorio regionale (Istituto Tecnico Pellati di Canelli - At, la Scuola Forestale di Ormea - Cn e l'Istituto Quintino Sella di Biella).Tra i tre film iscritti al 19° Glocal Film Festival e selezionati per concorrere al premio - L’apprendistato di Davide Maldi, Essere Lydia di Gino Caron e Star Stuff di Milad Tangshir – i 330 studenti hanno scelto Essere Lydia di Gino Caron con la seguente motivazione "Uno stile essenziale che rappresenta la semplicità dei personaggi e genera un grande coinvolgimento emotivo nello spettatore".Il Glocal Film Festival è organizzato in sinergia con le più importanti istituzioni cinematografiche locali come Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival.