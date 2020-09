VENEZIA 77 - Presentata la decima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival

08/09/2020, 17:34

Anche quest’anno l’Università Ca’ Foscari si affaccia al mondo del cinema partecipando alla 77. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia.Martedì 8 settembre allo Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior sono state date alcune anticipazioni sul Ca’ Foscari Short Film Festival, che quest’anno festeggia il decimo anno, appuntamento ormai imperdibile per le scuole di cinema internazionali in tema di cortometraggi, e il Master in Fine Arts in Filmmaking, la nuova opportunità legata al cinema in tema di formazioneLa direttrice del Festival, Roberta Novielli ha presentato la decima edizione annunciando anche che nell’ambito del Ca’ Foscari Short Film Festival sarà conferita la Ca’ Foscari Honorary Fellowship al maestro del brivido Dario Argento, “riconoscendogli con la prestigiosa onorificenza di Ca’ Foscari una complessità ed un valore artistico innegabile”, sottolinea la DirettriceA seguire gli interventi di Roberto Calabretto, Presidente Comitato Scientifico Fondazione Ugo e Olga Levi, che da sempre supporta il Festival e di Jacopo Chessa, neodirettore della Veneto Film Commission che ha a lungo lavorato nel settore del cortometraggio.La decima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2020 in forma “diffusa”. Oltre alll’Auditorium Santa Margherita, dove saranno presenti gli ospiti, le proiezioni avranno contemporaneamente luogo in alcune tra le più celebri istituzioni culturali della città: il M9- Museo del Novecento, la Fondazione Ugo e Olga Levi, La Casa del Cinema e il Centro Candiani del Comune di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia, la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ D’Oro, il Museo di Palazzo Grimani, il Museo Archeologico Nazionale, la Fondazione Bevilacqua La Masa, l’Istituto Veneto, il Concilio Europeo dell’Arte In Paradiso Art Gallery e l’Hotel NH Venezia Rio Novo. L’edizione sarà allo stesso tempo interamente trasmessa online.Tra gli eventi speciali del Ca’ Foscari Short Film Festival si segnala l’evento di pre-apertura programmato per il 6 ottobre 2020, che prevede la proiezione di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d’animazione di produzione franco-italiana, diretto da Lorenzo Mattotti, autore della locandina di questa decima edizione.Il Ca’ Foscari Short Film Festival è il primo festival di cinema in Europa gestito da studenti universitari guidati da una commissione di docenti di studi sul cinema e professionisti del mondo dello spettacolo con la direzione artistica e l'organizzazione generale di Maria Roberta Novielli. La nostra iniziativa, il cui cuore è un concorso internazionale aperto a studenti di cinema di tutto il mondo, è divenuta un importante punto di riferimento nell’ambito della ricerca sulla multimedialità. Promuoviamo la diffusione degli sviluppi più rilevanti della cinematografia e della comunicazione transmediale, collaborando con autorevoli scuole di cinema e distributori internazionali. Ogni anno ospitiamo produttori, studiosi, registi e attori di alto rilievo su scala mondiale nella nostra giuria e come ospiti speciali.Il Master si conferma un'eccellenza nel panorama della formazione cinematografica in Italia. Vanta prestigiosi partner e riesce a riunire attorno a sé i principali rappresentati dell'ecosistema cinema del territorio, oltre che nazionale: ad arricchire con la loro esperienza le lezioni del Master contribuiscono nomi del calibro di Enzo Monteleone, Roberta Torre, Roberto Citran, Tommaso Calevi, Roberto Tornaboschi, Barry Purves e moltissimi altri professionisti dei rispettivi ambiti.Il Master offre a tutti gli studenti la possibilità di svolgere uno stage che, ad oggi, oltre ai partner di progetto, può vantare la collaborazione con istituzioni d'eccellenza come CNA Veneto e CNA Venezia e enti di rilievo nel panorama del cinema, tra i quali Kublai, Mestiere Cinema, the Munchies, Panorama Film, Movie Magic e molti altri, ad esempio culturali come Archivio Montanaro - Fabbrica del Vedere, Fondazione Levi, Fondazione Cini, Cineteca di Bologna.Il Ca’ Foscari Short Film Festival e il master in Fine Arts in Filmaking sono possibili anche grazie al prezioso supporto della Fondazione di Venezia, la Fondazione Ugo e Olga Levi e dell’Hotel NH Venezia Rio Novo con la sede in tema cinema.Nell’ambito delle collaborazioni cinematografiche del Master in Fine Arts in Filmmaking siamo lieti di comunicare due collaborazioni in corso. La prima si riferisce allo spettacolo e alla versione video di "L'augellino belverde", Teatro dell'orso in peata, finanziato dalla Regione del Veneto, programma "Grandi eventi" (Carlo Gozzi 1720-2020).La seconda attività vede i nostri studenti impegnati di Dialoghi D'Impresa, il festival della narrazione d'impresa, che si terrà in versione digitale il prossimo 1 e 2 Ottobre, il cui tema portante è la narrazione delle imprese e la relativa valorizzazione del loro patrimonio culturale.