VENEZIA 77 - "Padrenostro", terrore strategico

Favino e Garaci in "Padrenostro"



04/09/2020, 19:30

Carlo Griseri



"Liberamente ispirato" alle proprie vicende familiari, "" diambientato nel 1976, anno in cui il padre del regista sub un attentato terroristico. Noce aveva solo un anno e mezzo, ma il senso di paura e di tremenda incertezza che la "strategia del terrore" degli anni di Piombo seppe imporre alle sue vittime (vere e/o potenziali) lo ha vissuto sulla sua pelle, lo ha respirato nei suoi familiari, lo ha imparato a riconoscere.L'undicenne Valerio del suo film non "Claudio", ma potrebbe esserlo. Orgogliosamente biondo come il suo eroe, il calciatore della Lazio(anche lui vittima della tensione di quel periodo, seppure in modo totalmente diverso), passa le sue giornate in solitudine e cresce nel mito del padre (, impegnato anche in fase di produzione del film), un giudice nel mirino dei terroristi, spesso fuori casa e sempre scortato.Una mattina Valerio svegliato da alcuni spari di mitragliatrice, e da l il suo mondo cambia. Ogni movimento diventa sospetto, ogni telefonata potenzialmente nefasta, ogni scampanellata alla porta minacciosa: la situazione non pu reggere, il terrore stato ormai strategicamente scatenato.La scelta di affidare tutto il racconto al punto di vista parziale del giovane protagonista (bravoin un ruolo affatto semplice) coraggiosa e premiante, concedendo a Noce anche alcune soluzioni registiche intriganti (posizioni di camera non banali, distorsioni, ...). Quando l'azione si sposta da Roma alla Calabria la narrazione si complica e l'inserimento di un nuovo personaggio (forse) immaginario appesantisce il tutto, senza dare un concreto aiuto alla trama (cos come il prologo e l'epilogo, troppo "staccati" dal resto).Il giudizio complessivo per un film come "" non pu essere del tutto positivo, nonostante il coraggio dimostrato e le soluzioni messe in pratica. Dispiace che Noce sia riuscito a sbrogliare gli ostacoli pi grossi "cadendo" su quelli pi piccoli... Ma un "pezzo" di racconto che mancava, e se ne sentiva il bisogno.