FANOFELLINI - Fano rende omaggio a Federico Fellini

25/06/2020, 19:22

In occasione del centenario della nascita di, la città di Fano e la Regione Marche dedicano al grande Maestro un ricco omaggio che metterà in luce il legame tra il regista e la città marchigiana. L’iniziativa intitolatasi terrà dal 4 al 9 agosto 2020 nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana.". Così, con una battuta pronunciata da Marcello Mastroianni ne "" menziona la città delle Marche che aveva avuto modo di conoscere. Il fratello Riccardo aveva frequentato il collegio dei Padri Carissimi e il padre Urbano si recava spesso a Fano per lavoro. Il rapporto tra Fellini e Fano è testimoniato da tanti documenti scritti dallo stesso regista, dai personaggi ricalcati su veri personaggi fanesi, così come dall’iniziale progetto di girare a Fano "" fino al mai realizzato ""." - dichiara, uno dei promotori di" - così il Sindaco del Comune di Fanoe l’Assessore alla Cultura del Comune di Fano. "" - aggiungono - ""." - dichiara il Vice-Presidente- "".Le giornate dipresenteranno un ricco palinsesto dove la programmazione cinematografica sarà affiancata da proposte musicali, incontri, ospiti, teatro e una mostra fotografica. La manifestazione sarà possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà culturali e sociali del territorio, tra cui: Fano Jazz Network, TeatroLinguaggi, MEMO - Mediateca Montanari, Associazione Cante di Montevecchio.L’iniziativa si fregia di un’importante pubblicazione edita dalla casa editrice Aras Edizioni, frutto di una lunga ricerca che la sua autriceha portato avanti proprio per approfondire e documentare, attraverso immagini e testi storici, il legame tra Fellini e Fano.