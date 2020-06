L'ITALIA ATTRAVERSO IL CINEMA - Rassegna online dedicata al cinema italiano

24/06/2020, 15:45

Da Pasolini a Favolacce, tra Cinecittà, Capri e la Puglia, passato e presente, Alberto Sordi, Totò e Giuseppe Tornatore: quattro sezioni e una retrospettiva unica per un viaggio guidato dentro cinquant’anni di cinema italiano, un percorso esclusivamente digitale che vuole celebrare la ripartenza dell’Italia dopo il lockdown. Dal 24 al 28 giugno 2020 la piattaforma streaming CHILI (chili.com) racconta l’Italia attraverso 75 film divisi in sezioni e categorie, ad un prezzo speciale fino al 28 giugno.Come? Attraverso quattro sezioni: Racconti italiani, Tradizioni italiane, Paesaggi italiani e Dicono dell’Italia, quattro differenti percorsi che includono grandi autori e nuovi cult, tra Roma città aperta di Rossellini e Amici miei di Monicelli fino a La grande bellezza di Sorrentino e Il traditore di Bellocchio, ma ci saranno anche la Napoli filmata da Ozpetek e la Sicilia di Tornatore. Non solo: all’interno della rassegna spazio anche all’Italia vista dall’esterno, da autori come Spike Lee in Toscana con Miracolo a Sant’Anna fino alla Firenze di James Ivory in Camera con vista e una chicca come Il disprezzo con Godard a Capri.Inoltre, anche una sezione dedicata al centenario della nascita di Alberto Sordi, con quindici film selezionati tra i molti nella carriera del grande attore, e anche qualche esclusiva assoluta, da Piccola posta a Il marchese del grillo, da Ladro lui, Ladra lei a Il moralista fino a Il Tassinaro.