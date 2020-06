IL MIO ANNO STRANISSIMO - Marco Ponti racconta i giovani al tempo del Covid-19

12/06/2020, 14:32

Per raccontare i pensieri, i sogni e le paure dei ragazzi e delle ragazze tra i 10 e i 14 anni al tempo del Covid, e il periodo che porta ancora i segni dellesperienza del lockdown e muove passi lenti verso la riconquista della normalit, il regista Marco Ponti, sta realizzando un documetario prodotto dalla piemontese Redibis Film in collaborazione con Sugarland Produzioni, intitolatoIl progetto realizzato con la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino e della Film Commission Torino Piemonte.Chi ha tra i 10 e i 14 anni pu mandare un video di massimo 3, in formato orizzontale, che racconti come ha vissuto e sta vivendo questo periodo di emergenza.Ecco alcuni spunti:- che sogni, belli e brutti, hai fatto in questo periodo?- la cosa bella e la cosa brutta che non dimenticherai mai- un film / una serie / un libro che ti ha tenuto compagnia- ti mancata la scuola?- come lo disegneresti, questo periodo?Perch il video venga preso in considerazione, obbligatorio inserire nella piattaforma:- le-mail nello spazio Your Email- il nome e il cognome nello spazio Package nameIn caso di selezione, chi esercita la potest genitoriale verr contattato per la necessaria liberatoria alluso delle immagini.I video possono essere inviati fino al 15 settembre, per raccontare anche il ritorno a scuola.Il video e i disegni dovranno essere caricati a questo link: https://ilmioannostranissimo.portal.massive.app/?_ga=2.21929659.1292874582.1591618033-1758858930.1580557411.