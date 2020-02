24/02/2020, 12:02

L'uscita in sala del film d'aniamzione ARCTIC, in programma per il 27 febbraio 2020, stata annullata. Sar comunicata quanto prima la nuova data di uscita.Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni sono pronti a scendere sotto zero e dare le loro voci ad un gruppo di simpatici animali pronti a salvare il pianeta! In ARCTIC Unavventura glaciale i due volpini Speedy e Jade, affiancati da un orso polare nevrotico, un albatros sbadato e due lontre teoriche della cospirazione, dovranno impedire a un tricheco malvagio di sciogliere l'Artico e diventare cos il sovrano del mondo. ARCTIC Unavventura glaciale un entusiasmante cartone animato che affronta, in maniera sincera e divertente, uno dei fenomeni ambientali pi importanti e pi discussi degli ultimi tempi, quello del cambiamento climatico. Celebrando, allo stesso tempo, limportanza della diversit e lunicit di ogni individuo.