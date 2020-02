HELLS BELLS SPELEO AWARD 2020 - I vincitori

22/02/2020, 09:25

Si tenuta marted 18 febbraio 2020 al Teatro Miela di Trieste, nellambito della XXX edizione dellaorganizzata da Monte Analogo, la serata dedicata al. Il concorso che si tiene dal 2012, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan, Societ Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste, dedicato specificamente a documentari, reportage e fiction di speleologia: girati dunque nel complesso e poco conosciuto mondo ipogeo.Anche questanno a partire dalle ore 18:00 del pomeriggio e fino a sera tarda, un numeroso pubblico di appassionati ha potuto fruire di unampia carrellata di video riguardanti i pi interessanti e coloriti aspetti della speleologia esplorativa e di ricerca, sia italiana che europea. Dieci produzioni, tra corti e documentari scelti, di cui 7 in concorso, hanno dato una visione concreta e spettacolare dellesplorazione speleologica, della bellezza del mondo sotterraneo e dellimportante rapporto tra speleologia e ricerca scientifica.La giuria di2020 era formata da Fabio Pestotti (speleologo veterano da oltre mezzo secolo, negli ultimi 15 anni si appassionato di riprese video in grotta pubblicando fino ad oggi in Internet un centinaio di video di cavit site per lo pi in Carso), Claudio Privileggi (inizia a dedicarsi alla speleologia a 17 anni, desidera presto documentare fotograficamente lambiente ipogeo con lutilizzo di fonti dilluminazione multiple, per un certo periodo istruttore di speleologia con la Commissione Grotte della S.A.G., nel 1971 diventa Istruttore Nazionale di Speleologia, negli anni 70 lavora presso il Comune di Muggia per insegnare, come docente di sostegno, la tecnica e lestetica fotografica nelle scuole a tempo pieno del Circolo Didattico di Muggia), Rossana Litteri (speleologa dal 1987, ha partecipato ad escursioni ed esplorazioni sul Carso e sul massiccio del Canin, ha partecipato ad alcune spedizioni nelle grotte nel sale del deserto dellAtacama in Cile e nel nord dellAlbania sul massiccio dellHekurave, appassionata di fotografia in grotta e come documentazione per le spedizioni) e Igor Ardetti (muove i primi passi verso la fotografia ipogea come spettatore/accompagnatore durante il 2nd International Meeting of Cave Photographers, Trieste 2013: Team La Salle, socio CGEB dedito alla documentazione fotografica di alcuni momenti esplorativi sul carso sloveno, uno dei quali gli ha valso il terzo posto all European Speleo Photo Competition 2019 tenutosi a Sofia in Bulgaria).Nellassegnazione dei riconoscimenti e relative valutazioni ai film in concorso c stata sintonia fra tutti i membri della giuria sia per la Campana dOro, quelladArgento e la Menzione Speciale:I CLAUSTROFILISirio Sechi, videomaker di casa alla manifestazione Hells Bells, dispone, nel lavoro presentato, di un grandissimo lavoro di squadra incentrato principalmente sulla qualit delle riprese video, riprese eccezionali, perfettamente studiate e montate, svolte nelle splendide grotte della Sardegna. Immagini che giustificano quanto viene espresso nel corso del video, le motivazioni e le emozioni che prova uno speleologo nellesplorare questi ambienti, come riesca ad estraniarsi dal mondo reale e lasciare allesterno per un certo tempo ogni suo pensiero, ogni sua preoccupazione: il prodotto di Sechi giustifica la fatica ed i rischi affrontati per vivere lavventura ipogea. Sensazioni che chi pratica la speleologia da lungo tempo pu afferrare ancor meglio degli altri.CORCHIA, LA MONTAGNA VUOTADocumentario storico di grandissima fattura, questo di Roberto Tronconi, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricostruzione storica, in cui, attraverso i racconti di alcuni dei protagonisti dellimpresa, si rivivono le tappe fondamentali dellesplorazione dellAntro del Corchia, sistema che ad oggi uno dei maggiori complessi carsici in Italia ed Europa. Il narrato accompagnato dalle ottime riprese girate ad hoc per ripercorrere le gesta degli esploratori dellepoca, arricchito da foto e documenti originali.NAMAK 2019Prodotto video di Mattia Bernabei che illustra la spedizione del 2019 dellAssociazione La Venta nelle grotte di sale dellIran, tramite delle splendide riprese, specialmente quelle fatte con il drone, ma anche quelle effettuate in interno grotta e negli esterni, corredate da una brillante documentazione tecnico-scientifica che accompagna le immagini senza pesare sulla fluidit del narrato. Un video che avrebbe potuto ambire a qualcosa di pi se non si fosse dovuto confrontare con i due vincenti.