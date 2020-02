MOTHER FORTRESS - Il 18 febbraio al Cinema Farnese di Roma

09/02/2020, 10:09

Avr luogo marted 18 febbraio 2020, presso il Cinema Farnese di Roma, la proiezione di MOTHER FORTRESS, il film-documentario di Maria Luisa Forenza che racconta la pericolosit quotidiana delle vite di religiosi in Siria che lottano per salvare la dignit e la sopravvivenza di esseri umani innocenti travolti dalla inarrestabile guerra.A fronte di conflitti e massacri, il film un elogio della Vita e dellEssere Umano, che pu diventare fonte di vita per laltro. Queste le riflessioni scaturite da una recente e calorosamente acclamata proiezione presso The American University of Rome per il corso di Peace Studies, alla presenza della regista e di Gregory J.Polan, Abate Primate dei Benedettini (Badia Primaziale SantAnselmo, Aventino).La serata al Cinema Farnese, che sar condotta dal critico cinematografico Maurizio Di Rienzo, rientra nella V edizione di RACCONTI ITALIANI, liniziativa della FICE Federazione Italiana Cinema dEssai, che propone negli oltre 400 schermi associati una selezione dei migliori documentari di ultima produzione.Larcheologo e accademico dei Lincei, Paolo Matthiae, scopritore dellantica citt di Ebla (2500 a.C.), far una breve introduzione alla Siria.MOTHER FORTRESS racconta di unesperienza, vissuta in prima linea dallautrice-regista (e produttrice) tesa a testimoniare non gli aspetti pi drammatici del conflitto, quanto gli effetti da esso provocati allinterno di una comunit in cui le differenze religiose lasciano il posto allaiuto umanitario mosso da uno spirito di condivisione e sorriso anche in situazioni estreme.Dopo una carriera sviluppata attraverso documentari di stampo sociale e storico, girati in Italia e allestero, Maria Luisa Forenza ha scelto di seguire una forma sperimentale di narrativa realistico-simbolica, pur se condizionata nelle riprese da un regime di emergenza di guerra. Nellosservazione della realt intesa come res-documento tenta di andare verso un oltre, ispirandosi anche a Lacinema di J.F. Lyotard. La regista costruisce unopera per immagini e suoni che lascia spazio a riflessioni sul senso dellesistenza.Ero in Australia, nel 2011, per un documentario quando vidi le prime immagini delle proteste della cosiddetta "Primavera araba" racconta - iniziato tutto in quel periodo, per curiosit intellettuale e interesse per la cronaca, ma non mi sono voluta avventurare nella ricostruzione e analisi della situazione storico-politica mediorientale: mi interessava piuttosto raccontare la resistenza umana alla guerra, la vitalit del popolo siriano, e lidentit Cristiana, che l si trovata a dare sostegno alla popolazione nellambito di una forte situazione di rischio. Sentivo che il film doveva raccontare qualcosa che proiettasse gli esseri umani nel futuro.E stato nel corso di alcune conferenze negli Stati Uniti, nel 2013, che ha invece avuto modo di ascoltare, conoscere e iniziare a filmare Madre Agnes, badessa del Monastero di Qarah, a nord di Damasco, che veniva a raccontare ci che stava accadendo in Siria, e in particolare nei territori di Aleppo e Deir Ez-Zor, insidiati dal pericolo di Al Qaeda e ISIS. Nel 2014 decide di raggiungerla per conoscere la sua comunit monastica internazionale (proveniente da Antico e Nuovo Continente) e vi ritorna altre volte fra il 2015 e il 2017, seguendo un convoglio umanitario che si inoltra fino all'Eufrate per portare assistenza ai siriani sfollati e colpiti dal terrorismo.Testimone sul campo di un attacco dell'ISIS a Qarah e al Monastero nel 2015, ricorda: "Ho filmato quello che c'era realmente ovvero la drammaticit del silenzio, dal momento che eravamo rimasti tutti muti. Ognuno in quel momento si assunto la responsabilit della propria esistenza, una dilatazione che ho cercato di cogliere con lo spazio vuoto e con il suono. E su questultimo precisa: "I canti cristiani in arabo e francese (le principali lingue siriane, utilizzate anche nel monastero assieme a spagnolo, portoghese, inglese, latino) erano una soundtrack che scandiva la quotidiana ciclicit di meditazioni, preghiere, liturgie di monaci e monache. I giorni e le notti del monastero erano scandite da preghiere cristiane e musulmane, come un canto e controcanto che ho cercato di documentare in tutto il film.