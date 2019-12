VISIONI SARDE - A Sassari grazie all'associazione culturale 4Caniperstrada

12/12/2019, 18:34

L'associazione culturale 4Caniperstrada opera a Sassari dal 2007. composta da fotografi, filmmaker documentaristi, direttori della fotografia, esperti nel suono e nel montaggio, informatici, sociologi, tutti appassionati di arti visive e uniti nell'intento di realizzare progetti ispirati e sviluppati "per strada". Il sodalizio artistico si propone inoltre di formare il pubblico attraverso incontri, seminari e spettacoli.La presentazione dei film di "" si inserisce proprio nell'ambito di queste attivit divulgative.Si partir gioved 19 dicembre con una prima selezione dei cortometraggi finalisti della rassegna voluta e sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro.Alle ore 20:30, presso lo "Spazio Bunker" in via Porcellana 17 (Sassari), saranno quindi proiettati "Il nostro concerto" di Francesco Piras, "La notte di Cesare" di Sergio Scavio e "The wash - La lavatrice" di Tomaso Mannoni." un progetto realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna in base alla ex L.R. 7/1991 art.19 nellambito del programma per lemigrazione 2019. Questanno i compiti organizzativi sono stati affidati al Circolo Su Nuraghe di Alessandria che si avvale della collaborazione di Sardegna Film Commission e dell'Associazione culturale Malik di Cagliari.