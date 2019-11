TFF37 - "Paradise, una Nuova Vita"

Vincenzo Nemolato e Giovanni Calcagno in "Paradise"



26/11/2019, 18:12

Stefano Amadio



Il paradiso non pu attendere, e allora ogni rimorso utile per cercare di trasformare la propria vita. Il film diparte da unidea azzardata ma interessante, dove lo scontro apparentemente insanabile e improcrastinabile tra due persone diventa loccasione per ritrovare unumanit e una dignit che spesso innumerevoli e pi diverse cause esterne tendono a far perdere.In "", Calogero (Vincenzo Nemolato) e Calogero (Giovanni Calcagno) si ritrovano faccia a faccia dopo esser stati su opposte trincee in un fatto di mafia. In uno la correttezza, nellaltro forse il timore del carcere, li costringono ad allontanarsi dalla Sicilia e ad aprire gli occhi sulla propria situazione che muter sensibilmente a causa, o forse grazie, alla presenza dellaltro.Del Degan, con la sceneggiatura di, gi autore di "", gira tra le montagne del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia un film freddo, agli antipodi di ogni sicilianit, fatto di personaggi e di situazioni umane, lasciando in secondo piano la storia e i caratteri secondari che diventano solo spunto per le azioni dei due principali.Accade poco, dunque, le sotto storie sono solo accennate e potrebbero svilupparsi insieme ai rispettivi personaggi andando a formare un film pi completo, ma non quello che sembra interessare al regista e allo sceneggiatore che, a ragione, si concentrano sui due Calogero per arrivare a dimostrare che cambiare vita o semplicemente carattere sempre, giustamente possibile.