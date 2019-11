TFF37 - "Tutto l'Oro che c'è" dal festival di Torino alle sale

21/11/2019, 16:53

Dopo il Festival di Rotterdam e Karlovy Vary dove stato accolto con successo, arriva in Italia al Torino Film Festival e al Filmmaker di Milano il film documentario di Andrea Caccia TUTTO LORO CHE C che poi esce in sala ai primi di dicembre a partire da Torino, Milano e Roma con uscite evento, distribuito da Dugong.Cinque esistenze attorno a un fiume che non si incontrano mai, parte di ununica, instancabile e sospesa narrazione. Un fiume. Un ragazzino. Un uomo nudo tra gli alberi. Unarma. Un cacciatore in attesa di una preda. Un carabiniere errante e un anziano cercatore doro. Persone reali che passano le loro giornate immerse nella natura; dove la realt assume di volta in volta le tinte del racconto poliziesco, della fiaba, del poema metafisico.Un film scolpito con la natura e il tempo. Un racconto che, come un fiume, cambia continuamente; si muove, ramifica, rallenta e mai si ferma. Che mostra la complessit del reale, mediante la scomposizione delle parti. Un film di osservazione. Dal movimento alla sospensione, verso una sorta di immobilit percettiva che sia punto di equilibrio tra natura e mente, finzione e realt.Da quando sono tornato ad abitare nei pressi del fiume Ticino, ho conosciuto molte persone che vivono a stretto contatto con la natura del luogo racconta Andrea Caccia Tutto loro che c nasce dai pomeriggi nel bosco con mio figlio Filippo e dalla fortuna di avere conosciuto Rinaldo - il cercatore doro - che con i suoi racconti mi ha permesso di vedere oltre lorizzonte del fiume. Lidea ha preso forma e le figure inizialmente immaginate sono diventate persone in carne e ossa. Un ragazzino, un anziano, un cacciatore, un carabiniere e un naturista; esseri umani che rispondono a una logica naturale di azioni. Lincontro successivo con Roberto, Daniele, Francesco ha cominciato ad aprire quel diaframma che separa lidea dalla pratica, la fantasia dalla realt, svelandomi una luce e una prospettiva nuova per guardare il mondo che volevo raccontare. Adattandomi al loro passo, lasciandomi guidare nelle zone nascoste - distinte ma sovrapponibili - del loro cuore, ho finito per trovare lo scenario del film. Lentamente, la loro ricerca quotidiana si fatta la mia ricerca di realt.Soggetto, Sceneggiatura e Regia di Andrea Caccia, Fotografia di Massimo Schiavon, Andrea Caccia, Suono di presa diretta di Luca Bertolin, Montaggio del Suono di Riccardo Studer, Tommaso Barbaro, il Sound Design Massimo Mariani il Montaggio di Cristian Dondi, Andrea Caccia; prodotto da Dugong (ITA), Rough Cat (CH), Picofilms (FRA), progetto supportato dal Mibact, Piemonte Doc Film Fund, Lombardia Film Commission, Ticino Film Commission e Cnc, vincitore dellEurimages Lab Project Award a Les Arcs Film Festival.