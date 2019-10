GLASSBOY - Sul set del film di Samuele Rossi - VIDEO

Samuele Rossi, regista di "Glassboy"



Servizio di cinemaitaliano-tv



22/10/2019, 17:15

Sono cominciate sul Lago di Bracciano le riprese di "", il nuovo film del regista e sceneggiatoreIl film liberamente ispirato al romanzo "" di Fabrizio Silei, successo editoriale e vincitore del Premio Andersen 2012, il pi importante riconoscimento italiano dedicato alla narrativa per ragazzi.Il cast, capitanato da unainedita nei panni di Nonna Helena, annovera inoltre, e il giovane, nei panni del protagonista Pino." parte dal Lazio (Bracciano) e passando dal Castello di Gradish e St. Veit in Austria, raggiunger la Liguria (Albenga), la Toscana (Montevettolini) ed infine terminer sulla Sila, in Calabria (Camigliatello Silano).una storia che parla di libert, rischio, paura, crescita, comunicazione fra ragazzini e adulti, coraggio. Lo fa attraverso una storia realistica ma attraversata da eco fiabeschi. Lundicenne Pino non pu uscire di casa, non pu stare in mezzo ai suoi coetanei perch la sua salute non glielo permette, correrebbe troppi rischi. Ma anche evidente che Pino circondato da adulti che non vogliono che prenda il volo, che hanno paura che soffra perch in realt hanno paura di soffrire per questo inevitabile distacco. E anche Pino si convinto che vivere sia rischioso, che sia preferibile chiudersi nella sua meravigliosa cameretta che simula la vita senza i rischi della vita.