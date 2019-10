EMERGING PRODUCERS 2020 - Roberto Cavallini rappresentante dell'Italia

14/10/2019, 08:53

, produttore e fondatore di Altrove Films, piccola casa di produzione fondata nel 2017 a Pergine Valsugana (Trento) il rappresentante per l'Italia tra i 18 produttori emergenti europei selezionati per il prestigioso programmaPromosso dal(Repubblica Ceca), il programma l'unico nel suo genere dedicato ai produttori di film documentari in Europa. Ogni anno vengono selezionati 18 produttori di talento (17 europei e uno che rappresenta un paese ospite, quest'anno Taiwan), a cui vengono forniti supporto di formazione e networking, oltre ad essere promossi a livello internazionale. Assieme agli altri produttori selezionati, Roberto parteciper, grazie al sostegno della Trentino Film Commission, al programma, che si svolge in due sessioni principali: dal 23 al 27 Ottobre a Jihlava durante il festival di documentario, e a Febbraio per quattro giorni al Festival Internazionale di Cinema di Berlino, prestigioso appuntamento annuale e uno dei pi grandi eventi cinematografici del mondo.Nato a Padova nel 1980, dopo gli studi umanistici in Storia dellArte ed Estetica allUniversit C Foscari di Venezia, Roberto Cavallini consegue un dottorato al Goldsmiths, University of London. Dal 2012 al 2016 ricopre la posizione di Assistant Professor in Film and Visual Cultures alla Yasar University (Izmir, Turchia), pubblicando articoli e saggi in antologie e giornali accademici a livello internazionale (Studies in European Cinemas, Aniki, New Cinemas). Allimpegno accademico e didattico, sin dal 2006 ha affiancato il lavoro come produttore nello sviluppo creativo e finanziamento di progetti cross-media, culturali e cinematografici in Italia, India, Inghilterra, Siria, Turchia, Marocco, Spagna.Nel 2016 torna in Italia e nel 2017 fonda Altrove Films a Pergine Valsugana (Trento), dove responsabile dello sviluppo e realizzazione di documentari di creazione e film. J di Gaetano Liberti il primo mediometraggio prodotto come produttore associato, presentato in anteprima mondiale a FIDMarseille 2018 e al Festival Internazionale di Cinema di Rotterdam 2019. HOA di Marco Zuin, cortometraggio girato in Vietnam e commissionato da Gruppo Trentino Volontariato, stato presentato alla 59 edizione del Festival dei Popoli a Firenze nel 2018.