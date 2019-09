02/09/2019, 12:46

E' per Mercoled 4 settembre 2019 alle 16.45 in Sala Volpi la prima mondiale alla 76. Mostra del Cinema di Venezia di "", il film documentario diretto da Fabrizio Laurenti e Niccol Vivarelli dedicato a una delle personalit e delle storie pi avventurose del cinema italiano.Piero Vivarelli (1927-2010) stato pioniere di tante cose: 're' dei b-movies, provocatore culturale, grande uomo dietro le quinte musicali. Un dinamitardo dell'immaginario italiano. Ha 'lanciato' Adriano Celentano grazie a 24.000 baci; ha scritto e diretto i primi musicarelli, con Celentano, Mina e Chet Baker, Rita Pavone, Tot, i Rocks di Shel Shapiro; ha scritto 'Django', Spaghetti Western fondamentale per Quentin Tarantino; ha portato in Italia il fumetto al cinema (Satanik, Mister X), tra gli inventori del filone erotico/esotico con film come Il dio serpente (ammirato dalla critica francese) e Il decamerone nero. Ha diretto film sui giovani di decadi diverse, e su quel giovane che sempre stato.Un genio musicale, un autore e un giornalista di fiuto, un regista dalla visione personalissima. E la vita avventurosa come un B-Movie: dall'essere stato giovanissimo appartenente alla Decima MAS nel fascismo a maturo possessore della tessera del Partito Comunista Cubano firmata da Castro (unico non cubano insieme al Che). Un intellettuale e un uomo di mondo, con una tracimante vitalit." racconta attraverso magnifici materiali filmici, testimonianze di collaboratori, amici, ammiratori (a formare un cast multiforme e stellare, da Tarantino a Kusturica, da Franco Nero a Pupi Avati, da Salvatores a Enrico Vanzina) la storia di Piero, e di un cinema italiano alternativo e popolare, e per sempre avventuroso.Prodotto da Marcantonio Borghese e Taku Komaya per Tea Time Film, e da Wildside, con Istituto Luce-Cinecitt, il film distribuito da Luce-Cinecitt e sar trasmesso prossimamente da Sky Arte.