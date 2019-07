IL SILENZIO DELL'ACQUA 2 - Nel 2020 la seconda stagione

24/07/2019, 12:15

Caterina Sabato



Come rivelato daIl Piccolodal 16 settembre tra Muggia e Duino, in Friuli Venezia Giulia, si svolgeranno le riprese dei nuovi episodi della serie thriller Mediaset ambientata nel paesino di fantasia di Castel Marciano.Nel cast ancora una voltaGiorgio PasottieAmbra Angiolininei panni rispettivamente del vicequestore Andrea Baldini e dellagente della squadra omicidi Luisa Ferrari. Nella prima stagione il tranquillo borgo sul mare viene sconvolto dal misterioso omicidio della bella adolescente Laura Mancini: Andrea brancola nel buio fino allarrivo dellagente Luisa Ferrari. Tutti sono sospettati e nessuno sembra avere la coscienza pulita: il placido paesino nasconde tanti segreti impensabili. Dopo lo svelamento dellassassino della ragazza, quindi, un nuovo caso attender i due protagonisti. Alla regia della fiction ci sar ancora Pier Belloni, sceneggiata di nuovo da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti che per la seconda stagione verranno affiancati da Giorgio Nerone e Fabrizio Bettelli.Nessuna notizia riguardo le new entry nel cast n sul periodo effettivo di messa in onda della seconda stagione.