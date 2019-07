VISIONI SARDE - Il 23 luglio i corti a Carbonia

21/07/2019, 11:43

Continua il viaggio itinerante di "", la rassegna cinematografica voluta dalla Regione Sardegna - Assessorato del Lavoro e affidata al Circolo "Su Nuraghe" di Alessandria per diffondere nel mondo i migliori lavori dei giovani cineasti sardi.Questa volta la rassegna ospitata allinterno di "", festival cinematografico promosso e organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Societ Umanitaria, in collaborazione con Arci, Ucca e Ficc, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission.L'appuntamento fissato per marted 23 luglio, ore 21:30, presso la Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema. Ingresso libero e gratuito. Alla serata parteciperanno, grazie al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, alcuni autori dei cortometraggi in programma.I nove corti selezionati a rappresentare il meglio del cinema Made in Sardegna sono: "Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Spiritosanto Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tomaso Mannoni, Warlords di Francesco Pirisi e "L'Unica Lezione" di Peter Marcias."Estate in sala!" un festival molto interessante e ben articolato. Si estende tra giugno e luglio con la proiezione di sette film per offrire al pubblico una panoramica della produzione cinematografica sarda dell'ultima stagione.Il festival partito il 25 giugno con "Jukebox al carbone - Lato A: musiche dal sottosuolo" di Andrea Murgia, con la regia e il montaggio di Daniele S. Arca. La colonna sonora originale di Luca Gambula. Il film ripercorre la storia di Carbonia dagli anni 60 agli 80 attraverso la musica e i fermenti dei movimenti giovanili del periodo.Il documentario ironico e delicato "Luomo con la lanterna" di Francesca Lixi stato presentato il 2 luglio. Narra di un bancario sardo che negli anni 20 venne distaccato in Cina per lavorare come funzionario della Italian Bank for China.Il terzo appuntamento della rassegna ha avuto luogo il 9 luglio con il documentario "LaKora" di Gianfranco Mura. Storia di viaggi, lavoro e migrazioni tra Africa e Sardegna. Sulla spiaggia del Poetto un musicista africano suona la kora, un'arpa a ponte dellAfrica occidentale.L'11 luglio stato accolto con grande successo anche il pluripremiato "Fiore gemello" di Laura Luchetti. Due ragazzi si incontrano in Sardegna. Diventano amici affrontando il dolore che ha caratterizzato la loro vita fino a quel momento.Il 16 luglio scorso stata la volta di "Ritratti di famiglia" di Manuela Tempesta. Attraverso la storia di quattro nuclei familiari, il documentario indaga su comera organizzata e come viveva la famiglia sarda del passato.Dopo la proiezione dei cortometraggi di "Visioni sarde" fissata per il prossimo 23 luglio la rassegna si chiuder in bellezza marted 30 luglio con "Ovunque proteggimi" di Bonifacio Angius. Interverr il regista, fresco della candidatura ai Nastri dArgento 2019 per il miglior soggetto. inoltre giunta recentemente la notizia che il suo cortometraggio "Destino" sar proiettato al Festival di Venezia. Sar presente anche il bravissimo Alessandro Gazale che si aggiudicato il premio Vittorio Gassman come miglior attore protagonista al Bari International Film Festival. Da rilevare anche che Francesca Niedda, la principale interprete di "Ovunque proteggimi", stata in lizza insieme ad Anna Foglietta e alla vincitrice Jasmine Trinca per Globi d'Oro, come miglior attrice protagonista.Estate in sala! una manifestazione davvero riuscita e unoccasione preziosa per far conoscere al pubblico alcuni degli autori che stanno facendo crescere sempre pi, anno dopo anno, il Cinema Sardo.