COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI - Miniero sul set

15/07/2019, 10:38

Sono in corso in Puglia, tra la zona di Lecce e Brindisi, e si sposteranno poi a Roma, le riprese di, la nuova produzione originale Sky con Drymedia. Una commedia irriverente, due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia.Diretta da Luca Miniero con Benvenuti al Sud di uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi annimette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanit e simpatia.Poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta, i cops orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c solo una possibilit per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in citt.Un racconto di genere che mette insieme la commedia e il poliziesco, senza mai arrivare allestremo del poliziottesco e sempre coniugando dialogo e azione. I personaggi diraccontano unumanit piena di sfumature: il COMMISSARIO CINARDI (Claudio Bisio) appena arrivato ad Apulia. Dopo un passato da grande poliziotto ora conta solo i giorni che lo separano dalla pensione. MARGHERITA NARDELLI (Stefania Rocca) lintegerrima dirigente della Polizia di Stato, in missione ad Apulia per la chiusura del Commissariato. Trover l una squadra di poliziotti imperfetti ma con grande cuore. Benedetto Starace per tutti BENNY THE COP (Francesco Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani, di cui conosce a memoria ogni scena dazione. Una volta tolta la divisa torna a casa dallamorevole nonna con la quale ancora vive. Ex bello, ex playboy, ex uomo dazione, NICOLA OSIC (Pietro Sermonti) ora lindolenza fatta persona. Sposato con Maria Crocifissa e padre di due figli, nella vita ha deciso di prendersela comoda. MARIA CROCIFISSA (Giulia Bevilacqua) agente di polizia ad Apulia, ma anche moglie, cuoca, psicologa e mamma. Per lesattezza di tre figli, se si include il marito e collega Nicola, 14enne nel corpo di un 40enne che ha preso il posto delluomo affascinate e vitale che lei ha sposato. TONINO (Dino Abbrescia) ha un chiosco davanti alla Questura, luogo di ritrovo prediletto di tutti i poliziotti. Ma un personaggio solo apparentemente ordinario e mite. TOMMASO (Guglielmo Poggi) lavora al commissariato come centralinista, gay ed lunico in paese ad aver fatto coming out. Vittimista senza motivo: nessuno lo considera diverso, tranne lui stesso. ANACONDA (Giovanni Esposito) il boss della zona fuori Apulia, ha una grande passione per la cucina e unossessione: conquistare ApuliaLuca Miniero, regista e sceneggiatore, ha dichiarato: Una commedia che legge il contemporaneo grazie ad uno strepitoso cast di attori. Una commedia che racconta la nostra realt e dimostra come il linguaggio della commedia, sia probabilmente il pi adatto, a descrivere le contraddizioni del nostro tempo e del nostro paese. Una commedia che rivela la sua originalit nella mescolanza dei generi, dalla Commedia al Poliziesco.Cops conferma ed evolve limpegno di Sky nel filone comedy, genere molto apprezzato dal nostro pubblico, puntando a costruire storie di successo, nel solco di quanto facciamo gi da pi di un decennio con il drama, ha dichiarato Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia. Un racconto di genere - prosegue - che mescola il poliziesco alla commedia, con ingredienti semplici, lavorati con grande originalit, e personaggi perfettamente caratterizzati. Il tutto nel segno della qualit e del talento di Luca Miniero e di uno straordinario gruppo di attori, guidato da Claudio Bisio, la cui forza corale esalta il valore di tutta la produzione. Ancora una volta, i migliori talenti italiani trovano in Sky un ambiente altamente stimolante in cui scrivere e raccontare le loro storie. In questo caso con lo sfondo di un pezzo dItalia bellissimo, anchesso assoluto protagonista.Fabrizio Ievolella, Amministratore Delegato Drymedia, ha dichiarato: Siamo partiti da un high concept svedese, un film di successo con unidea molto efficace, e abbiamo sviluppato con Luca Miniero un racconto che unisce i generi comedy e poliziesco in una scrittura brillante, valorizzata da un cast di grandi attori capitanati da Claudio Bisio.diretta da Luca Miniero, la sceneggiatura di Luca Miniero, Giulia Gianni, Andrea Magnani e Gina Neri. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, uno Sky Original, prodotto da Sky e Drymedia con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film e il sostegno di Apulia Film Commission, prossimamente in esclusiva su Sky Cinema.