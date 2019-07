VISIONI SARDE NEL MONDO - I cortometraggi in Brasile, Venezuela, Carbonia e a Gavoi

09/07/2019, 08:10

Continua senza soste il viaggio itinerante di "", la rassegna voluta dalla Regione Sardegna - Assessorato del Lavoro per diffondere nel mondo i lavori dei giovani cineasti sardi.Questi i nove cortometraggi selezionati a rappresentare il meglio del cinema Made in Sardegna: "Dans lattente di Chiara Porcheddu, Eccomi (Flamingos) di Sergio Falchi, Il nostro concerto di Francesco Piras, La notte di Cesare di Sergio Scavio, Sonus di Andrea Mura, Spiritosanto Holy spirit di Michele Marchi, The wash la lavatrice di Tomaso Mannoni, Warlords di Francesco Pirisi e "L'Unica Lezione" di Peter Marcias.In Brasile, ldi San Paolo ha inserito i cortometraggi dinella giornata conclusiva della terza edizione che si svolta dal 25 al 30 giugno presso l'Unibes Cultural della metropoli sudamericana.Il festival rappresenta non solo la principale rassegna di cinema italiano in Brasile, ma una delle realt pi interessanti nella promozione della cultura italiana allestero e un'occasione importante per rafforzare i legami tra il nostro cinema e quello brasiliano in una citt, tra laltro, simbolo di italianit: San Paolo, con i suoi tre milioni di italiani e oriundi italiani, la pi grande citt italiana nel mondo dopo Roma.Levento sostenuto dalle maggiori istituzioni cinematografiche dei due paesi. Quest'anno stato organizzato da Italian Film Fest diretto da Alessandro Battisi, gi presidente di Cinecitt, con il sostegno del Ministrio da Cidadaniam, Governo do Estado de So Paulo tramite la Secretaria de Cultura e Economia Criativa, l'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo e il Comites animato da Bruno Romi, insieme a MIBACT (Ministeri dei Beni e della Attivit Culturali e del Turismo), Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali), il CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale) e la collaborazione della Cineteca di Bologna, che ha curato la spedizione dei corti di "Visioni Sarde".Tutti i film sono stati sottotitolati in portoghese grazie alla traduzione elaborata dagli organizzatori di Italian Film Fest.In questa edizione del festival il cinema italiano stato inoltre rappresentato da film di sicura qualit, a partire da "Tutto davanti a questi occhi" di Walter Veltroni, "Menocchio" di Alberto Fasulo, "Amici come prima", di Christian De Sica; "Non ci resta che il crimine" di Massimiliano Bruno e "I Moschettieri del re" di Giovanni Veronesi.A Gavoi "" stata presentata il 5 luglio in Piazza San Gavino nell'interno dello "Spazio Cinema", nell'ambito del Festival Letterario "". L'organizzazione stata curata da Skepto International Film Fest di Mauro Montis e da Fondazione Sardegna Film Commission diretta da Nevina Satta. Sala piena e pieno consenso del pubblico.A Maracay, in Venezuela, la proiezione dei cortometraggi avvenuta presso la Casa dItalia, prestigioso spazio culturale destinato a diffondere la lingua e la cultura italiana in Venezuela, una nazione che mantiene tradizionalmente forti legami con il nostro paese.Mariano Palazzo, Presidente del Comitato Dante di Maracay e organizzatore del "", ha dichiarato che l'evento stata una preziosa occasione per conoscersi reciprocamente, per presentare ai venezuelani, agli studenti dell'Accademia e agli italo-venezuelani uno spaccato "della nostra impareggiabile Italia" e linizio di un dialogo. "" - ha affermato Palazzo - "".Anche sotto l'aspetto artistico il bilancio del festival stato molto positivo. I corti sono stati apprezzati comeIl prossimo appuntamento per "" a Carbonia il 23 luglio alle 21:30, nella Sala Fabio Masala della Fabbrica del Cinema (in piazza Sergio Usai, allingresso della Grande Miniera di Serbariu). La rassegna ospitata allinterno di "", festival cinematografico promosso e organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Societ Umanitaria, in collaborazione con Arci, Ucca e Ficc, con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission.