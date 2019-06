GLI ULTIMI BUTTERI - I custodi di un mestiere antico

14/06/2019, 08:19

Gabriele Nunziati



Il mito del cowboy americano che va audacemente alla conquista del far west domina i giochi della nostra infanzia e, in una certa misura, rimane presente nel nostro immaginario per tutto il resto della nostra vita. I cowboy, tuttavia, non sono prerogativa della cultura americana. Anche il Bel Paese presenta una lunga tradizione di uomini che hanno scelto il cavallo come loro animale prediletto. Ma guai a chiamarli cowboy. Infatti, come i protagonisti del documentario "" del registachiariscono subito, il termine italiano per identificarli esiste. Loro sono i butteri.Il film mette in rilievo il valore storico e culturale del mestiere del buttero e il legame che unisce questi uomini con la terra che fa da sfondo alle loro giornate di lavoro, la maremma toscana. Come i protagonisti tengono a sottolineare, la loro professione appartiene ad una tradizione che in quel territorio ha le sue antiche radici. Una tradizione che importante tramandare perch parte significativa dellidentit di quel luogo. I butteri pi anziani ne esaltano la natura raccontando alle telecamere gli aneddoti del passato e mostrando alcune vecchie fotografie che ritraggono i loro predecessori allopera.Un altro aspetto importante su cui il documentario pone lattenzione il rapporto profondo tra luomo e gli animali, per i quali i butteri provano un amore sincero che trapela dalle parole con cui li descrivono e dal modo, deciso ma affettuoso, con cui ci si relazionano. Come loro spiegano, un tipo di professione che non per tutti, richiede una sensibilit elevata che renda lindividuo in grado di percepire le emozioni del proprio cavallo e del bestiame. Si capisce quindi come solo chi ama davvero questo tipo di animali possa adempiere alle mansioni richieste." un viaggio tra i segreti di un mestiere in fragile equilibrio tra passato e presente. un richiamo a non far cadere nelloblio la figura unica del buttero. Di loro, il film tira fuori il carattere pi nobile e lo accentua inserendoli in una stupenda cornice ottenute grazie alla capacit delle riprese di esaltare la maestosa forza degli animali e la bellezza dei paesaggi maremmani.