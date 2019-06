FILMARE LA STORIA 16 - I vincitori

01/06/2019, 12:36

PREMIO FILMARE LA STORIA PAOLO GOBETTISCUOLE PRIMARIECastiglione di Sicilia 12 agosto 1943I.C. Santo Cal-Scuola Primaria P.Scuderi, Linguaglossa (CT), Classe V B Tempo Pieno, documentario (2019, 2605)Ricostruzione storica delleccidio di Castiglione di Sicilia, prima strage nazista in territorio italiano, del 12 agosto 1943.Responsabile del progetto: Giuseppa FerraroSECONDARIE DI PRIMO GRADOA mareIstituto Comprensivo Scuola Secondaria di 1 Grado N. Zingarelli, Bari, gruppo laboratorio di cinematografia, video poesia (2018, 0809)Questa videopoesia nasce intorno ad una idea nata allinterno del laboratorio cinematografico, curato dal media educator Girolamo Macina e dalla prof.ssa Patrizia Sollecito. Gli alunni hanno lavorato alla sceneggiatura, ai testi a cura di Michele Facchi e Jeannette Longo, alla direzione delle riprese, al suono in presa diretta e alla segreteria di edizione. La firma della videopoesia emersa con naturalezza quando la sensibilit dei ragazzi, in risposta alla proposta di parlare del Mediterraneo come dimensione di scambio e arricchimento, ha voluto abbandonare i sentieri pi battuti e tentare un percorso pi simbolico e pi accorato.Responsabile del progetto: Patrizia SollecitoSECONDARIE DI SECONDO GRADOMi chiamo Emidio Mastrodomenico e sono un partiginanoIstituto dIstruzione Superiore M. DellAquila di San Ferdinando di Puglia (BT), classe 1^A, film a soggetto (2017, 852)Il corto ricostruisce la vicenda di Emidio Mastrodomenico, poliziotto e partigiano, nato a San Ferdinando di Puglia e ucciso a 22 anni dai fascisti della Brigata Muti insieme ad altri 14 martiri. Arruolatosi a Milano come agente di Pubblica Sicurezza, dopo l8 settembre entr nei GAP e partecip attivamente alla Resistenza. Fu fucilato il 10 agosto 1944 a Piazzale Loreto, dove otto mesi dopo saranno esposti al pubblico i cadaveri di Benito Mussolini e dei gerarchi fascisti giustiziati dopo la loro cattura.Responsabile del progetto: Stefania BafunnoMENZIONE SPECIALECon i nostri occhiLiceo Scienze Umane Laura Bassi, Bologna, classe 4G corso Doc, documentario (2018, 1827)E il racconto dellesperienza di alternanza scuola lavoro sullisola di Lampedusa, terra di frontiera e di sbarchi, mettendo in evidenza interviste e testimonianze che hanno segnato profondamente gli studenti partecipanti.Responsabile del progetto: Roberto GuglielmiVIDEOMAKERIl nome del padreRegia di Daniele Ceccarini, Paola Settimini, Mario Molinari, Associazione B52 La Spezia, documentario (2018, 45)ll grande riscatto di un uomo che si ribellato con forza a un passato di sangue e di soprusi e a un padre nazista, e che oggi spende la vita nella difesa dei deboli e degli emarginati. E la storia di Udo Surer, avvocato di Lindau in Baviera e cittadino onorario di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Suo padre era Josef Maier, uno dei soldati tedeschi che parteciparono alle stragi nazifasciste di San Terenzo Monti e Vinca dove nellestate del 1944 il 16 Battaglione Panzergranadier SS stermin pi di 400 civili, compresi donne e bambini. Il documentario racconta quella storia terribile tramite le testimonianze di chi cera: persone che nel 44 erano bambini, e che hanno visto linimmaginabile e soprattutto, attraverso la testimonianza di Udo Surer che si ribellato con forza al passato di sangue del padre nazista.MENZIONE SPECIALELa camicia di BasilioRegia di Filippo Biagianti, documentario (2018, 20)Parole e piccoli pezzi di vita si trasformano in #romanzo. La camicia di Basilio è un viaggio nella memoria arcaica dellentroterra sardo. Luoghi spesso dimenticati, che nascondono e proteggono una cultura millenaria. Una tradizione non scritta, che affonda le radici nella terra dei sogni e dei giganti di pietra.PREMIO 25 APRILE ANPISCUOLE PRIMARIEPrima della pioggiaI.C. Centro scuola primaria Carducci e Garibaldi, Casalecchio di Reno (BO), classi IV A, B e V A, B , film a soggetto (2018, 1456)Si racconta la storia del musicista ebreo italiano Adolfo Farnesi, che si salv dalle persecuzioni razziali grazie alla formazione di unorchestra creata dal violinista Bronislaw Huberman, che trasfer nel 1936 a Tel Aviv settanta musicisti ebrei con le loro famiglie.Responsabile del progetto: Antonio SpetriniSECONDARIE DI PRIMO GRADOIl fiore dinvernoScuola Secondaria di I grado Istituto Comprensivo F.lli Casetti , Varzo (Verbano-Cusio-Ossola), classe 3^A anno scolastico 2017/2018, film a soggetto liberamente ispirato ad una storia vera (2018, 1805)Autunno 1944 Il secondo conflitto mondiale nel suo pieno svolgimento e, dopo la breve ma significativa esperienza della Repubblica Partigiana dellOssola, sulle Alpi continua la Resistenza. Ed in questo contesto che si inserisce la storia di Giuseppe Pieri, un diciottenne partigiano della Valle Divedro con la passione per la musica, follemente innamorato della vita e della fidanzata Giulia. Ma la guerra segue logiche spietate, non lascia spazio n alla tenerezza di un amore che sboccia, n alla dolce melodia di una fisarmonica. Perch la guerra neve sporca di sangue e non lascia crescere i fiori.Responsabile del progetto: Annalisa DeltedescoSECONDARIE DI SECONDO GRADOIl Consiglio dEgitto e le carte che servono a fare la storiaLiceo Leonardo Da Vinci, Terracina (LT), Lazio, classe 4^, film a soggetto (2017,835)Il 23 settembre 1943, allindomani dellarmistizio, i filologi della Biblioteca di Jesi, guidati dalle riflessioni di Leonardo Sciascia presenti nel Consiglio dEgitto, decidono di nascondere il Codex Aesinas, cercato dai nazisti come prova documentale della teoria della purezza della razza .Responsabile del progetto: Roberta De LucaVIDEOMAKERLe ragazze del 2 giugnoRegia di Nadia Davini e Stefano Ceccarelli, Lucca, documentario (2018, 4630)fu la novit che ci cambi la vita!Il racconto si apre sui ricordi e sulle emozioni di quello che fu un vero giorno di festa: 2 giugno 1946. Il primo suffragio universale rivive con le voci delle prime donne, allora ragazze, che furono chiamate a votare. Le protagoniste compiono un viaggio a ritroso, rievocando gli anni bui della dittatura, la guerra, la Resistenza, la fame, la paura. E infine la gioia e la determinazione. La Liberazione, la battaglia per esercitare un diritto dovuto e, infine, la vittoria della Repubblica. Una pagina imprescindibile della nostra storia, raccontata con lucidit, ironia e una passione mai spenta: quella per la Libert.PREMIO CITT DI TORINOLealt e coraggio nei campi della vitaI.I.S.S Piero Calamandrei. Corso Benedetto Croce 17, Torino, classi 3L e 3I, videoclip (2019, 527)Ricostruzione della biografia e collocazione della pietra dinciampo di Vittorio Staccione, giovane calciatore antifascista, nato a Torino il 9 aprile del 1904, deportato e in seguito assassinato a Mauthausen il 16 marzo del 1945.Responsabile del progetto: Antonio L. FalboPREMIO GIURIA GIOVANIJourneysIIS A. Avogadro di Torino, classe 4 ^A Liceo, documentario (2019,928)Il documentario tratta il tema dellimmigrazione in tutte le sue declinazioni. Immigrato chi per motivi di disastri ambientali deve fuggire dal proprio paese, immigrato chi fugge per motivi politici o religiosi, immigrato colui che lascia la propria terra per amore, immigrato chi costretto ad andare allestero in cerca di occupazione.Responsabili del progetto: Antonio Mandarano e Anna SacchiPREMIO POLO DEL 900Noi che adulti saremo?Istituto comprensivo statale, Mileto (VV) ), gruppo classe cronista fotografico, documentario (2018,1111)Noi che adulti saremo ? Questo il quesito che si sono posti i giovanissimi cronisti della scuola secondaria di primo grado di Mileto (VV),nella realizzazione del documentario, partito dopo luccisione di un ragazzo poco pi grande di loro. Lindagine ha cercato di attraversare tutto il tessuto sociale e generazionale del territorio della cittadina sita al centro della Calabria, dove ha sede il loro plesso. Tra strade e piazze hanno chiesto opinioni, su cosa fosse la Mafia e lomert, cercando di trarne anche qualche consiglio per migliorare il loro futuro. Il risultato di questo film-inchiesta alquanto sconcertante, dipingendo a tratti, i classici stereotipi medievali del meridione. Il cortometraggio, viene spezzato da alcune interviste di repertorio, di italiani morti nella legalit e per la legalit, forse tra i pochi esempi da seguire.Responsabile del progetto: Emanuele BonaventuraPREMIO FILM COMMISSION TORINO PIEMONTEUna partita ai confini del mondoRegia di David Valolao, prodotto da Gustavo Espinosa, Genova film a soggetto (2017, 1322)Luigi ha da poco perso la moglie ed caduto in depressione. Suo figlio Aldo decide di contattare Vittorio, un caro amico che Luigi ha conosciuto durante la guerra e che abita a Buenos Aires, per avviare una partita a scacchi per corrispondenza con lobiettivo di smuovere il padre dalla depressione