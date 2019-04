LO SPIRAGLIO FESTIVAL 9 - I vincitori

08/04/2019, 17:08

Un grande successo di pubblico ha animato - dal 5 al 7 aprile 2019, la nona edizione de, evento internazionale di corti e lungometraggi, che si svolto a Roma presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo.Il festival - promosso da ROMA CAPITALE, Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 1 e MAXXI - ha assegnato, durante la serata finale, il Premio LO SPIRAGLIO Fondazione Roma Solidale Onlus all'attore, regista e sceneggiatore Fabrizio Bentivoglio, quale persona particolarmente significativa del mondo cinematografico che abbia raccontato vita, sentimenti ed emozioni di persone legate al mondo della salute mentale. Una Giuria composta da addetti ai lavori appartenenti allambito sociale, psichiatrico e cinematografico ha assegnato i seguenti premi e menzioni.JELLYFISH di James GardnerNel solco del miglior cinema sociale inglese, con evidenti riferimenti a Ken Loach, una storia drammatica dove la violenza delle situazioni, che investono unadolescente, costretta ad assumersi responsabilit adulte, mostrata attraverso uno sguardo tenero e partecipe. Un film segnato da unassoluta padronanza del linguaggio cinematografico, sorprendente trattandosi di unopera prima.THREE IDENTICAL STRANGERS di Tim WardleUnincredibile storia vera, dove la realt supera la fantasia. Un documentario dal ritmo incalzante e implacabile, appassionante e sconvolgente, che suscita riflessioni e indignazione e con un finale a sorpresa, che implicitamente pone inquietanti domande sulle possibili eredit della genetica e le responsabilit della scienza.UNA TROTA IN MICROONDE di Alessandro PentaUn film in presa diretta sulla realt, che, attraverso tre piccole storie quotidiane, porta alla luce un percorso di speranza, riscatto e condivisione, raccontato con sincerit e immediatezza, sfuggendo al rischio della retorica.SKOGAFOSS di Niels BourgojeCon straordinaria capacit di sintesi, in pochi minuti il film racconta un mondo, una cultura e un vissuto familiare segnato da un legame malato e indissolubile e dallinvadente presenza di una madre-vampiro di cui il figlio non riesce a liberarsi.