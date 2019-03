ITALIA ABBANDONATA - Sale cinematografiche (e non solo)

27/03/2019, 17:58

Carlo Griseri



Basta sfogliarne qualche pagina per capire la bellezza e l'unicit del volume, edito da Jonglez. A cura di, fotografo ed esploratore urbano, che ha viaggiato in giro per tutta l'Italia per pi di otto anni alla ricerca di luoghi abbandonati e dimenticati.": scrive cos, nella stringata ma essenziale pagina di prefazione, lo stesso Brinaert. "Il mondo un teatro e io ho scelto di guardare anche dietro le quinte".Non ci sono coordinate troppo precise per raggiungere le mete (purtroppo, ma essendo "proibiti" una necessaria precauzione), e c' un po' di tutto: ville disabitate dopo i bombardamenti, ospedali psichiatrici chiusi grazie a Basaglia, distillerie in rovina, discoteche dimenticate e molto altro.C' anche il cinema, in particolare due luoghi da sottolineare: lo, in Umbria, un piccolo villaggio un tempo ospitava gli studi allestiti per ladattamento cinematografico della fiaba di Collodi; e il, in Liguria (che apre il volume), costruito nel 1937 e chiuso nel 1970. Luoghi incantevoli.Cercate questo libro, sfogliatelo, fatevi ispirare...