BERLINALE 69 - I film di Rai Cinema

Rai Cinema partecipa alla 69. edizione delcon quattro titoli: due film e due documentari, tutti nella sezione Panorama.", l'opera seconda di Federico Bondi, racconta la storia di una giovane donna portatrice di sindrome di Down, e il rapporto con il padre dopo la perdita della madre, la forza, l'esuberanza e l'ingenuit con cui affronta la vita." primo lungometraggio di Michela Occhipinti, la storia di una donna della Mauritania contemporanea che arriva a mettere a rischio la propria salute per soddisfare un canone estetico imposto da altri. Fino a che punto i modelli sociali, spesso costruiti per soddisfare i desideri maschili, influenzano e condizionano le donne nel mondo?", un documentario di Agostino Ferrente: due adolescenti del rione Traiano di Napoli raccontano attraverso il proprio smartphone, loro stessi e il mondo che li circonda. Sullo sfondo lombra della camorra e la violenza della polizia in Campania.E infine "", un documentario di Adele Tulli: un viaggio nelle norme, gli stereotipi, le convenzioni di genere nellItalia di oggi. Un cammino lungo quei confini che chiamiamo maschile e femminile." commenta, amministratore delegato di Rai Cinema "" - afferma, presidente di Rai Cinema, commentando la presenza dei due documentari nella selezione della Berlinale. "".