ROMA VIDEOCLIP - I Premi alla musica che incontra il cinema

Stefano Amadio di Cinemaitaliano premia Francesco Montanari



12/12/2018, 16:31

Ideata e diretta da, in collaborazione con, con il supporto di, con il Patrocinio della Regione Lazio e del Mibac,la kermesse nazionale dedicata al connubio tra cinema e musica. In una sala gremita e con calorosa accoglienza sono stati assegnati i seguenti premi:Special award artista femminile dellanno e per i 10 anni di carrieraALESSANDRA AMOROSO che ha ritirato anche il premio per il videoclip Due Destini con FEDERICO ZAMPAGLIONE, che ha anche ricevuto un Premio come artista e regista innovativo per il videoclip Noi casomai.Riconoscimenti anche ai Tiromancino, a Giglia Marra, come attrice rivelazione e FRANCESCO MONTANARI, che ha ricevuto lo Special award attore dellAnno per le sue molteplici, apprezzate interpretazioni al cinema, teatro e in televisione.MICHELE PLACIDO premiato per la regia di NON MI AVETE FATTO NIENTE, con FABRIZIO MORO, che ha ricevuto anche il premio come artista maschile dellanno e per il videoclip Leternit (il mio quartiere) regia di Trilathera.LUCA BARBAROSSA ha ricevuto lo Special award connubio di cinema, musica, originalit, e per il videoclip LA DIETA, di Paolo Genovese con Anna Foglietta e Marco GialliniSpecial award connubio cinema e musica ed interpretazione alla regista Luisa Carcavale e Luna Vincenti per MILLE ANNI LUCE Special award connubio di cinema e musica a Piotta per SOLO PER NOI ed al regista Glauco CitatiSpecial award rivelazione connubio cinema e musica a Marcondiro per AMMORE VERO, regia di Marco Borrelli, con Stefano Fresi. Special award rivelazione connubio cinema e musica a La Scelta per ARGILLA a Mirko Frezza e Milena Mancini ed ai registi Matteo Casilli e Giorgio VaranoSpecial award cinema, musica e sociale ad Antonio Diodato e Roy Paci per ADESSO tratto dal cortometraggio LA NOTTE PRIMA alla regista Annamaria LiguoriSpecial award cinema e musica a Ron per il videoclip Almeno pensami regia di Glauco Citati ed a alla regista del cortometraggio Cristallo Manuela Tempesta per il brano di chiusura di Ermal Meta Vietato morire delle Vibrazioni Tutto sbagliato di Simone Catania con Vinicio Marchioni e Marco DAmore