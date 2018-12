LA FORMA CINEMATOGRAFICA DEL REALE - Il convegno a Palermo

06/12/2018, 14:43

Si terr a Palermo nei giorni dal 12 al 14 dicembre il convegno "". Il convegno promosso dallUniversit degli Studi di Palermo (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Laboratorio Multimediale Michele Mancini) sotto la responsabilit scientifica della Prof.ssa Alessia Cervini - in collaborazione con la Sicilia Film Commission e il Centro Sperimentale di Cinematografia (Sede Sicilia). Sono inoltre coinvolti molti partener attivi sul territorio cittadino: SICILIA QUEER filmfest, Cre.Zi.Plus, Sudtitles, Institut francais Palermo, EmergingSeries.Il programma si articola in mattine di studio, con la partecipazione di una cinquantina di studiosi provenienti da molte universit italiane e straniere, masterclass pomeridiane, tenute da alcuni dei pi noti documentaristi italiani (Stefano Savona, Alina Marazzi, Costanza Quatriglio e Michelangelo Frammartino), e proiezioni serali, con la partecipazione eccezionale di Cecilia Mangini, fotografa e regista novantunenne che cominci la sua lunga carriera, collaborando insieme a Pier Paolo Pasolini alla realizzazione di due documentari: Stendal - Suonano ancora (1960) e La canta delle marane (1961). In chiusura, la sera del 14 dicembre, una proiezione a sorpresa a cura dellassociazione culturale Lumpen-Il cinema in testa, alla presenza di Franco Maresco.Le giornate di svolgeranno fra Palazzo Chiaromonte-Steri e la sede del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo (Cantieri Culturali alla Zisa).