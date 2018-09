IL SEGRETO DI OTELLO - Serata evento per l'uscita del DVD alla Caa del Cinema di Roma

"Il Segreto di Otello" DVD



18/09/2018, 14:31

Serata evento per l’uscita in DVD de "" di Francesco Ranieri Martinotti. Per l’occasione domenica 23 settembre alle ore 21,00 nell'arena all'aperto in Largo Marcello Mastroianni presso la Casa del Cinema di Roma, ci sarŕ la proiezione del docufilm che esce in dvd con CG Entertainment e Duque Italia. Alla serata prenderanno parte il regista Francesco Ranieri Martinotti, il produttore Andrea Sisti, la sceneggiatrice Silvia Scola e Alessandro Haber, presente nel film, insieme a molti personaggi del mondo cinematografico amici e frequentatori dello storico ristorante romano Otello alla Concordia.Il documentario č stato realizzato attraverso un paziente lavoro teso a riprendere i momenti di convivialitŕ e le atmosfere tipiche della trattoria romana Otello alla Concordia dove, dal dopoguerra a oggi, si sono incontrate generazioni di autori cinematografici. Grazie a preziose testimonianze inedite di numerosi registi, autori e interpreti, tra cui il celebre folk singer Donovan, Robert De Niro, Ettore Scola, Ennio Fantastichini, Citto Maselli, che si intrecciano ai filmati inediti, tra gli altri, di Mario Monicelli, Pete Seeger, Armando Trovajoli, e un inedito Bruce Springsteen, viene ricostruita la storia della celebre trattoria romana fondata nel 1948 da Otello e Nora Caporicci in un cortile di via della Croce dove si faceva credito a registi, sceneggiatori e attori che, all’inizio della loro carriera, non potevano pagare il conto.Tra i tavoli di Otello si ritrovavano nomi quali Scarpelli, Age, Benvenuti, De Bernardi, Jean-Claude Carričre, che ogni volta che veniva a Roma non poteva fare a meno di cenare da Otello e il critico francese Jean Gili." non č solo un documentario di testimonianze raccolte tra i tavoli della trattoria ma la musica č una delle protagoniste del racconto. I brani del concerto che si č tenuto nella sua storica sala, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Otello, interpretati da grandi artisti come: Donovan, Francesca Schiavo, Luca Barbarossa, Andrea Sisti, Matteo Scarpelli, Luigi Lai, Alessandro Haber, Luca Sapio, fanno da collante alle diverse storie raccontate dai protagonisti del documentario.Il documentario č stato presentato con successo alla 65a Berlinale in prima mondiale nella sezione Culinary Cinema." per la regia di Francesco Ranieri Martinotti č prodotto da Andrea Sisti per la Andrea Sisti Productions con il supporto di Roma Lazio Film Commission, č scritto da Silvia Scola e montato da Paolo Maselli. Il film sarŕ disponibile dal 20 settembre in tutta Italia nei migliori negozi negli store online e su www.cgentertainment.it