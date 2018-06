SOLE LUNA PALERMO XIII - dal 2 all’8 luglio

Chiara Andrich



21/06/2018, 13:49

Sarŕ l’anteprima mondiale della regista malese Erlynee Kardany, “In the name of…” ad aprire la XIII edizione delin programma dal 2 all’8 luglio al Complesso Santa Maria dello Spasimo. La storia toccante di una famiglia interculturale in conflitto con la religione. Kardany accende i riflettori sulle sfide di vivere con l’Islam da donna moderna cercando il segreto della pace e del compromesso in un periodo in cui credere non ha piů un volto autentico e la violenza e la guerra minacciano di prendere il sopravvento. Il film sarŕ proiettato il 2 luglio alle 21 nella Navata alla presenza della regista e della sua famiglia. Subito dopo un altro documentario di grande impatto visivo Untitled-Viaggio senza fine di Michael Glawogger e Monika Willi: un viaggio per il mondo con gli occhi e la mente aperta per ascoltare e sperimentare. Il regista č scomparso prematuramente durante le riprese e il montaggio č stato realizzato dalla sua storica collaboratrice Willi e nella versione italiana, la voce fuoricampo č della cantante Nada. Dopo la partecipazione al Berlinale e vari premi, il film sta per arrivare nelle sale cinematografiche.Il tema del viaggio e dei diritti umani č il cuore di questa edizione che come simbolo ha scelto il Gelsomino migrante (gelsomino di Sicilia), un fiore originario del Caucaso che si č naturalizzato in moltissimi Paesi del mondo: dall’Africa del Nord, all’Europa, all’America.Il Festival vede, di cuie conferma ilcome luogo accreditato del cinema del reale grazie alla capacitŕ di mostrare le nuove tendenze del cinema documentario internazionale e di promuovere registi emergenti. Tre le sezioni in concorso:che raccoglie documentari che raccontano con grande potenza visiva storie di diritti negati, mortificati o conseguiti;, che assume il viaggio come esperienza e metafora della dimensione umana;, una rassegna di corti su temi cruciali della nostra contemporaneitŕ quali il lavoro, i rapporti di genere, la maternitŕ e la questione migratoria.Sono 6 i film presentati fuori concorso frutto di collaborazioni con altri festival e istituti nazionali e internazionali: Festival International du Film Insulaire de l’île de Groix; Institut Français di Palermo; Animaphix International Animated Film Festival di Bagheria.All’insegna dell’hashtag #crearelegami, sono quest’anno nate nuove collaborazioni con prestigiose realtŕ italiane: il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, le associazioni Africadegna onlus e Re-Future, e la Fondazione Benetton Studi e Ricerche che ha prodotto il documentario Maredolce La Favara del regista palermitano Davide Gambino e che sarŕ proiettato come omaggio alla cittŕ di Palermo nelle giornate del Festival.Per enfatizzare l’inserimento del festival tra le attivitŕ di Palermo Capitale Italiana della Cultura e per stabilire una connessione con la biennale Manifesta 12, sarŕ presentato un fuori programma tutto dedicato all’arte nelle sue varie forme espressive: Le arti in festival. La sezione speciale si apre con Renegotiating Identities, 12 opere di video-art selezionate dalla curatrice Sofia Gotti, sul tema dell’identitŕ rinegoziata, attraverso il lavoro di affermati artisti e performers come Regina Josč Galindo, Juan Downey, Donna Haraway, Anna Maria Maiolino, Zineb Sedira, Marina Gržinić con Aina Šmid e un’installazione dedicata a Martina Melilli. Grazie alla partnership con l’Universitŕ degli Studi di Palermo il Complesso monumentale Chiaramonte – Steri ospiterŕ, inoltre, la performance Auto da fé del disegnatore e attivista Gianluca Costantini che dalle ex celle dell’Inquisizione, per tre giorni dal 5 al 7 luglio, racconterŕ le storie di chi oggi č recluso per reati di opinione nel mondo. In programma anche la residenza artistica Crossfade, un’installazione sonora dedicata ai temi del Mediterraneo, del viaggio e dell’incontro tra Oriente e Occidente, a cura di Davide Cairo e Francesco Novara e la mostra fotografica Il sacro degli altri. Culti e pratiche rituali dei migranti in Sicilia di Attilio Russo e Giuseppe Muccio, a cura della Fondazione Ignazio Buttitta e del Museo Internazione delle Marionette Antonio Pasqualino.Fondato e presieduto da, presidente dell’Associazione Sole Luna – un ponte tra le culture e cittadina onoraria di Palermo dal 2017, il Sole Luna Doc Film Festival vanta la direzione scientifica di Gabriella D’Agostino, antropologa dell’Universitŕ degli Studi di Palermo, e la direzione artistica degli affermati registi, tra i primi diplomati al Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo.A decretare i film vincitori sarŕ la giuria internazionale, presieduta quest’anno dal regista iraniano Nima Sarvestani, vincitore della scorsa edizione del festival, e composta dall’antropologo palermitano Ignazio Buttitta, dal regista vincitore di numerosi premi internazionali Alessandro Negrini, dalla giornalista e fondatrice di Green Film Shooting Birgit Heidsiek e dalla scrittrice ed esperta di neorealismo Ingrid Rossellini. I giurati assegneranno un premio al miglior documentario e le menzioni speciali a miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio e documentario piů innovativo.Altre due giurie speciali composte da giovani studenti degli istituti superiori e da minori stranieri non accompagnati - che svolgono attivitŕ di mediatori linguistici nell'ambito di ITASTRA, la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri dell’Universitŕ di Palermo - valuteranno rispettivamente le sezioni Human Rights e Short Docs. Verranno assegnati inoltre il Premio Sole Luna - Un ponte tra le culture, conferito dall’omonima Associazione e il premio del pubblico.Il festival č patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, dall’Autoritŕ per la Garanzia delle Comunicazioni, e patrocinato e sostenuto dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo e dalla Fondazione Sicilia ed č sostenuto dall’Accordo di Programma Quadro per la Sicilia - Sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo - Sensi Contemporanei.