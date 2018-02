DUE SICILIE - Suggestivo ritratto di un'isola

23/02/2018, 09:54

il regista di, documentario che mette in parallelo la Sicilia di ieri con quella di oggi. Le immagini del passato, recuperate grazie ai filmati dellIstituto Luce, si mescolano per tutta la durata del film con le immagini dellisola ai giorni nostri.Il documentario tratteggia cos una Sicilia in cui, in maniera unica, tutto cambia pur rimanendo uguale nellessenza pi profonda. Le tradizioni e le attivit tipiche di questa regione restano forti e ben radicate nella cultura locale, riuscendo tuttavia a mutare la loro forma e ad allinearsi col passare degli anni e con i cambiamenti a cui il mondo va incontro. perci una realt forse unica nel suo genere, in cui la modernizzazione della nostra epoca non ha cancellato il passato ma giunta ad una sintesi con esso, diversamente da quanto accaduto in molte altre regioni del mondo. Il legame con la terra, la vita di mare, la religiosit sono tuttoggi elementi peculiari del popolo siciliano.Il documentario offre immagini fortemente suggestive che dipingono una terra dalla bellezza straordinaria e dalla profonda umanit. Oltre a far ci la pellicola mette in mostra le molteplici contraddizioni che affollano lisola italiana: il legame col territorio e le partenze obbligate, la ricchezza culturale e le mancanze istituzionali. La Sicilia di ieri e di oggi tutto questo contemporaneamente e a renderla un luogo cos sono i suoi punti di forza quanto i suoi punti deboli.Gabriele Nunziati