SAN VALENTINO STORIES - A Napoli le riprese del film

Emanuele Palamara



15/11/2017, 17:10

Sono iniziate tra Napoli e Pozzuoli, le riprese del filmun lungometraggio in tre episodi, diretti da tre giovani registi napoletani emergenti, che per il loro debutto si cimentano in tre differenti storie d’amore.C’è chi dice che Napoli è la città dell'amore, sospesa tra leggenda e realtà: nasce da questi presupposti l’idea dell’attore e registache ha pensato tre storie, tre visioni differenti, per tre giovani registi.Un solo film dove protagonista è l’amore raccontato in diversi modi, dove la città di Napoli e il suo mare, contaminano le storie e i suoi protagonisti.Prendendo spunto dalla grande tradizione Italiana dei film a episodi nasce l’idea di questo lavoro, una commedia brillante, che avrà come sfondo Napoli con le sue bellezze e le sue contraddizioni.Prodotto da Run Film (società fondata da Alessandro e Andrea Cannavale con gli imprenditori Alessio Matrone e Danilo Caruso) con Rai Cinema e collaborazione con la Film Commission Regione Campania, sarà nelle sale il prossimo 14 febbraio.Tra gli attori protagonisti, tutti campani doc, Gigi e Ross, Denise Capezza, Massimiliano Rossi, Rosaria De Cicco, Pasquale Palma, Mario Porfito, Gianni Ferreri, Noemi Sales, Giovanni Buselli, Alan De Luca.