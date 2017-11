ANEM - Carlo Bernaschi confermato Presidente

15/11/2017, 12:55

Il giorno 14 novembre 2017 si č svolta a Roma, presso la sede dell’ANICA, l’Assemblea Ordinaria dell’ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex).Sono stati approvati i vari bilanci, compreso il bilancio preventivo del 2018 e l’Assemblea ha deciso per la riduzione delle quote associative che va da un minimo del 20% ad un massimo del 50%, rispetto all’anno precedente.Sono state altresě rinnovate le cariche ed č stato confermato alla Presidenza Carlo Bernaschi, alla vice presidenza Andrea Stratta e come Tesoriere č stato nominato Renato Sgrosso. Č stato infine confermato come Revisore Unico Simone D’ArcangeloHanno partecipato all’Assemblea anche il Presidente dell’ANICA Francesco Rutelli ed il Presidente della Sezione Distributori dell’ANICA Andrea Occhipinti.